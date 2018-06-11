Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
Сьогодні, 22:59
У п'ятницю, 19 квітня, близько 13 години, патрульні в Луцьку отримали виклик про викрадення спиртного та тютюнових виробів в одному з магазинів по вулиці Винниченка.
Молодики відкрито заволоділи товаром і зникли в невідомому напрямку, не розрахувавшись, - повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Працівниця магазину детально повідомила прикмети зловмисників. Але й інспектори відмінно виконали роботу: прибули на місце, переглянули відео з камер спостереження та запам’ятали на вигляд цих хлопців.
І вже через годину, на вулиці І.Франка, вони помітили 2 чоловіків, які підходили по орієнтуванню. Їх затримали, освідували та доставили до відділку поліції. Інший екіпаж патрульних поїхав за місцем проживання одного з підозрюваних і затримав там ще одного чоловіка та привіз у відділок.
З усіма трьома підозрюваними далі працював слідчий.
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Молодики відкрито заволоділи товаром і зникли в невідомому напрямку, не розрахувавшись, - повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Працівниця магазину детально повідомила прикмети зловмисників. Але й інспектори відмінно виконали роботу: прибули на місце, переглянули відео з камер спостереження та запам’ятали на вигляд цих хлопців.
І вже через годину, на вулиці І.Франка, вони помітили 2 чоловіків, які підходили по орієнтуванню. Їх затримали, освідували та доставили до відділку поліції. Інший екіпаж патрульних поїхав за місцем проживання одного з підозрюваних і затримав там ще одного чоловіка та привіз у відділок.
З усіма трьома підозрюваними далі працював слідчий.
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