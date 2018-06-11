вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО

Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
У п'ятницю, 19 квітня, близько 13 години, патрульні в Луцьку отримали виклик про викрадення спиртного та тютюнових виробів в одному з магазинів по вулиці Винниченка.

Молодики відкрито заволоділи товаром і зникли в невідомому напрямку, не розрахувавшись, - повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Працівниця магазину детально повідомила прикмети зловмисників. Але й інспектори відмінно виконали роботу: прибули на місце, переглянули відео з камер спостереження та запам’ятали на вигляд цих хлопців.

Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО

Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО

І вже через годину, на вулиці І.Франка, вони помітили 2 чоловіків, які підходили по орієнтуванню. Їх затримали, освідували та доставили до відділку поліції. Інший екіпаж патрульних поїхав за місцем проживання одного з підозрюваних і затримав там ще одного чоловіка та привіз у відділок.

З усіма трьома підозрюваними далі працював слідчий.
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, магазин, поліція, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
Сьогодні, 22:59
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
Сьогодні, 22:52
Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ
Сьогодні, 22:19
На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО
Сьогодні, 21:53
Реакція волинян на дебати на НСК «Олімпійський»
Сьогодні, 21:42
Схожі новини
У Луцьку дівчина вкрала дорогу сукню в магазині У Луцьку дівчина вкрала дорогу сукню в магазині
30 березень, 21:45
У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин У Луцьку затримали чоловіка, який обікрав магазин
11 червень, 2018, 16:25
16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку 16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку
10 травень, 2018, 13:05
У луцькому магазині затримали злодія У луцькому магазині затримали злодія
23 вересень, 2016, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
Сьогодні, 22:59
 0
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
Сьогодні, 22:52
 0
Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ
Сьогодні, 22:19
 0
На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО
Сьогодні, 21:53
 0
Реакція волинян на дебати на НСК «Олімпійський»
Сьогодні, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8