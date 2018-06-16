Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО





Як розповів президент луцького клубу байкерів Western Bikers MC Морган, на захід приїхали далеко не всі запрошені. Адже відкриття мотосезонів зараз відбувається по всій Україні,– пише



«Можливо, приїхало не стільки людей, як хотілося б. Але нас не мало. І це не данина моді, а просто хочеться побачитися. Можливо, запланувати спільні якісь поїздки. Просто є така традиція», - розповідає байкер Морган.







Саме його клуб і виступив організатором заходу.



Вікторія з Рівного та Володимир Хондока з Вараша приїхали на одному мотоциклі. Кажуть, у Луцьку вперше.







Священик прочитав молитву і освятив мотоцикл кожного байкера. Після чого кілька сотень мотоциклів проїхали колонами по місту. На площі замку Любарта байкери зробили кілька фото. Після чого заїхали на кладовище, аби вшанувати пам'ять друзів, яких уже немає серед живих.



Ввечері у барі «Майдан» запланована байкерська вечірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 20 квітня, у Луцьку відбулося відкриття байкерського сезону на Волині. На захід приїхали мотолюбителі з багатьох областей України, а також з Білорусі.Як розповів президент луцького клубу байкерів Western Bikers MC, на захід приїхали далеко не всі запрошені. Адже відкриття мотосезонів зараз відбувається по всій Україні,– пише «Конкурент» «Можливо, приїхало не стільки людей, як хотілося б. Але нас не мало. І це не данина моді, а просто хочеться побачитися. Можливо, запланувати спільні якісь поїздки. Просто є така традиція», - розповідає байкер Морган.Саме його клуб і виступив організатором заходу.з Рівного таз Вараша приїхали на одному мотоциклі. Кажуть, у Луцьку вперше.Священик прочитав молитву і освятив мотоцикл кожного байкера. Після чого кілька сотень мотоциклів проїхали колонами по місту. На площі замку Любарта байкери зробили кілька фото. Після чого заїхали на кладовище, аби вшанувати пам'ять друзів, яких уже немає серед живих.Ввечері у барі «Майдан» запланована байкерська вечірка.

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