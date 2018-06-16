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Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО

Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
У суботу, 20 квітня, у Луцьку відбулося відкриття байкерського сезону на Волині. На захід приїхали мотолюбителі з багатьох областей України, а також з Білорусі.

Як розповів президент луцького клубу байкерів Western Bikers MC Морган, на захід приїхали далеко не всі запрошені. Адже відкриття мотосезонів зараз відбувається по всій Україні,– пише «Конкурент».

«Можливо, приїхало не стільки людей, як хотілося б. Але нас не мало. І це не данина моді, а просто хочеться побачитися. Можливо, запланувати спільні якісь поїздки. Просто є така традиція», - розповідає байкер Морган.

Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО


Саме його клуб і виступив організатором заходу.

Вікторія з Рівного та Володимир Хондока з Вараша приїхали на одному мотоциклі. Кажуть, у Луцьку вперше.

Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО


Священик прочитав молитву і освятив мотоцикл кожного байкера. Після чого кілька сотень мотоциклів проїхали колонами по місту. На площі замку Любарта байкери зробили кілька фото. Після чого заїхали на кладовище, аби вшанувати пам'ять друзів, яких уже немає серед живих.

Ввечері у барі «Майдан» запланована байкерська вечірка.

Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО
Байкерський зліт: у Луцьку відкрили мотосезон. ФОТО

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Теги: Байкери, Луцьк, відкриття сезону, Морган
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