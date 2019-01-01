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10 років тюрми загрожує солдату, який втік з військової частини на Волині. ФОТО

10 років тюрми загрожує солдату, який втік з військової частини на Волині. ФОТО
На Волині затримали солдата строкової служби, який 16 квітня самовільно залишив місце служби, а саме, військову частину А1008, що розташована у місті Володимир-Волинський Волинської області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Солдат зник разом з автоматом АКС-74 з двома спорядженими магазинами по 30 набоїв у кожному і багнет-ножем. При цьому, на момент втечі, вказаний військовослужбовець був чатовим внутрішньої варти вказаної військової частини.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Військова прокуратура Волинського гарнізону Західного регіону України.

Сьогодні, 20 квітня, завдяки вжитим заходам, слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, спільно з військовим прокурором та представниками Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку, місцезнаходження солдата встановлено. Строковик перебував у с. Радовичі Турійського району Волинської області, що приблизно за 40 кілометрів від Володимира Волинського.

Вказаного військовослужбовця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При ньому виявлено зброю, з якою він покинув місце служби, а також боєприпаси та багнет-ніж.

Причини свого вчинку військовослужбовець на даний час пояснити не може.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, повідомили військовослужбовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.408 Кримінального кодексу України (дезертирство зі зброєю, вчинене в умовах особливого періоду).

10 років тюрми загрожує солдату, який втік з військової частини на Волині. ФОТО

10 років тюрми загрожує солдату, який втік з військової частини на Волині. ФОТО

Вирішується питання щодо обрання солдату запобіжного заходу.

У разі визнання військовослужбовця винним, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

10 років тюрми загрожує солдату, який втік з військової частини на Волині. ФОТО

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Теги: солдат, втеча, військова частина, затримання, Державне бюро розслідувань
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