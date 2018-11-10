Показали, як порядкують до Великодня у селі на Волині. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у



"В середу був проведений «суботник» в центрі с. Замшани.



В четвер на центральному кладовищі, біля якого встановили дві вбиральні, які полакували, також встановили половину хвірток.



Був виритий антивандальний рів біля нової огорожі, щоб зменшити пошкодження від велосипедів, коней і недобросовісних немісцевих відвідувачів, які відкручують секції, а потім не прикручують.



Також в понеділок відбувся виконком, на якому внесені пропозиції, щодо санітарних зон біля слідуючих закладів.



Вже з неділі має бути бульдозер на центральному сміттєзвалищі, а також грейдер, який рівнятиме дороги", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж кількох днів у селі Замшани, ратнівського району місцеві жителі наводили лад у селі, готуючись до Великодня.Про це повідомляють на сторінці Вісті Замшанівського с. о. у Facebook "В середу був проведений «суботник» в центрі с. Замшани.В четвер на центральному кладовищі, біля якого встановили дві вбиральні, які полакували, також встановили половину хвірток.Був виритий антивандальний рів біля нової огорожі, щоб зменшити пошкодження від велосипедів, коней і недобросовісних немісцевих відвідувачів, які відкручують секції, а потім не прикручують.Також в понеділок відбувся виконком, на якому внесені пропозиції, щодо санітарних зон біля слідуючих закладів.Вже з неділі має бути бульдозер на центральному сміттєзвалищі, а також грейдер, який рівнятиме дороги", - йдеться в повідомленні.

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