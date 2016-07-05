На Волині мотоцикіст зіткнувся з трактором
Сьогодні, 14:25
У суботу, 20 квітня, о 20 годині на вулиці Незалежності в селі Пульмо Шацького району 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Вайпер» не вибравши безпечної швидкості, зіткнувся з трактором МТЗ82" за кермом якого перебував 54-річний односелець.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували, - повідомляє поліція Волині.
Наразі вирішується питання щодо внесення за цими фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Зображення - ілюстративне
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Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували, - повідомляє поліція Волині.
Наразі вирішується питання щодо внесення за цими фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Зображення - ілюстративне
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