Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО





Повідомляє Сектор комунікації



За попередньою інформацією,







На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.



Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 квітня, в другій половині дня на автодорозі, сполученням «Луцьк-Дубно», в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль “Volkswagen Caddy” та рейсовий автобус, сполученням «Луцьк-Тернопіль».Повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.За попередньою інформацією, водій та двоє пасажирів легкового автомобіля загинули , ще одного пасажира автомобіля “Volkswagen Caddy” госпіталізували. Постраждали в ДТП також і деякі пасажири автобуса. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги та проходження обстеження.На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

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