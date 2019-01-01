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Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО

Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 21 квітня, в другій половині дня на автодорозі, сполученням «Луцьк-Дубно», в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль “Volkswagen Caddy” та рейсовий автобус, сполученням «Луцьк-Тернопіль».

Повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

За попередньою інформацією, водій та двоє пасажирів легкового автомобіля загинули, ще одного пасажира автомобіля “Volkswagen Caddy” госпіталізували. Постраждали в ДТП також і деякі пасажири автобуса. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги та проходження обстеження.

Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО


На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО

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Теги: поліція, аварія, Крупа, дитина, смерть
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