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Оголосили остаточний результат голосування у Луцьку

Оголосили остаточний результат голосування у Луцьку
Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати голосування у територіальному виборчому окрузі №22 (місто Луцьк).

Так, 58,90% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).

Загалом же у Луцьку участь у голосуванні взяли 102 409 людей.

Невдовжі ЦВК оприлюднить результати голосування і інших 4 округів Волині.

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Теги: вибори, голосування, Луцьк
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