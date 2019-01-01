Оголосили остаточний результат голосування у Луцьку





Так, 58,90% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).



Загалом же у Луцьку участь у голосуванні взяли 102 409 людей.



Невдовжі ЦВК оприлюднить результати голосування і інших 4 округів Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати голосування у територіальному виборчому окрузі №22 (місто Луцьк).Так, 58,90% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).Загалом же у Луцьку участь у голосуванні взяли 102 409 людей.Невдовжі ЦВК оприлюднить результати голосування і інших 4 округів Волині.

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