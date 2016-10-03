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На Волині за минулу добу медики «швидкої» 3 рази виїжджали на аварії

На Волині за минулу добу медики «швидкої» 3 рази виїжджали на аварії
На Волині 21 квітня медики "швидкої" здійснено 418 разів виїжджали до хворих, з них 17 – безрезультатні.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 130 людей.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу було 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- В.Волинському р-ні до села Зоря;
- Горохівському р-ні до сіл Печихвости та Новосілки;
- К.Каширському р-ні до села Пнівне;
- Любомльському р-ні до сіл Рогові Смоляри та Світязькі Смоляри;
- Старовижівському р-ні до сіл Текля та Смідин;
- Турійському р-ні до села Соловичі.

Бригади екстреної медичної допомоги 3 рази виїжджали з приводу ДТП (надзвичайну ситуацію у с. Крупа обслуговувало 8 бригад ЕМД) та 2 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили).

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Теги: медики, швидка, Волинь
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