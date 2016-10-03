На Волині за минулу добу медики «швидкої» 3 рази виїжджали на аварії

На Волині 21 квітня медики "швидкої" здійснено 418 разів виїжджали до хворих, з них 17 – безрезультатні.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 130 людей.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу було 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- В.Волинському р-ні до села Зоря;- Горохівському р-ні до сіл Печихвости та Новосілки;- К.Каширському р-ні до села Пнівне;- Любомльському р-ні до сіл Рогові Смоляри та Світязькі Смоляри;- Старовижівському р-ні до сіл Текля та Смідин;- Турійському р-ні до села Соловичі.Бригади екстреної медичної допомоги 3 рази виїжджали з приводу ДТП (надзвичайну ситуацію у с. Крупа обслуговувало 8 бригад ЕМД) та 2 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили).