На Запоріжжі від ботулізму помер молодий чоловік





Про це



Зазначається, що жителя Енергодара госпіталізували 14 квітня з гострими симптомами хвороби. Його було підключено до апарату штучної вентиляції легенів, і він перебував у медикаментозній комі.



Вчора, 21 квітня, він помер, не приходячи до тями.



«Епідеміологічне розслідування показало, що чоловік, швидше за все, заразився ботулізмом, з'ївши в'ялену тараньку. Риба була спіймана в Дніпрі біля Енергодара і приготовлена в домашніх умовах», - повідомили в лабораторному центрі.



Ботулізм – важка токсикоінфекційна хвороба, яка виникає при отруєнні людини токсинами бактерій ботулізму, характеризується ураженням центральної та вегетативної нервової систем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В місті Енергодар Запорізької області від ботулізму помер 32-річний чоловік.Про це УНІАН повідомили в прес-службі Запорізького обласного лабораторного центру.Зазначається, що жителя Енергодара госпіталізували 14 квітня з гострими симптомами хвороби. Його було підключено до апарату штучної вентиляції легенів, і він перебував у медикаментозній комі.Вчора, 21 квітня, він помер, не приходячи до тями.«Епідеміологічне розслідування показало, що чоловік, швидше за все, заразився ботулізмом, з'ївши в'ялену тараньку. Риба була спіймана в Дніпрі біля Енергодара і приготовлена в домашніх умовах», - повідомили в лабораторному центрі.Ботулізм – важка токсикоінфекційна хвороба, яка виникає при отруєнні людини токсинами бактерій ботулізму, характеризується ураженням центральної та вегетативної нервової систем.

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