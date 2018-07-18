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На Запоріжжі від ботулізму помер молодий чоловік

На Запоріжжі від ботулізму помер молодий чоловік
В місті Енергодар Запорізької області від ботулізму помер 32-річний чоловік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Запорізького обласного лабораторного центру.

Зазначається, що жителя Енергодара госпіталізували 14 квітня з гострими симптомами хвороби. Його було підключено до апарату штучної вентиляції легенів, і він перебував у медикаментозній комі.

Вчора, 21 квітня, він помер, не приходячи до тями.

«Епідеміологічне розслідування показало, що чоловік, швидше за все, заразився ботулізмом, з'ївши в'ялену тараньку. Риба була спіймана в Дніпрі біля Енергодара і приготовлена в домашніх умовах», - повідомили в лабораторному центрі.

Ботулізм – важка токсикоінфекційна хвороба, яка виникає при отруєнні людини токсинами бактерій ботулізму, характеризується ураженням центральної та вегетативної нервової систем.


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Теги: ботулізм, смерть
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