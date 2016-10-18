У місті на Волині обікрали кіоск з випічкою. ФОТО
Сьогодні, 14:09
У самому центрі Нововолинська невідомі обікрали кіоск з випічкою
“Форнетті”.
Продавці помітили проникнення до приміщення сьогодні вранці, 22 квітня, - пише видання Радар.
На місці події працювали правоохоронці. Вони знімали з поверхні дверей відбитки пальців.
Варто зауважити, що довкола кіоску є відеокамери, які, ймовірно, допоможуть встановити зловмисників.
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“Форнетті”.
Продавці помітили проникнення до приміщення сьогодні вранці, 22 квітня, - пише видання Радар.
На місці події працювали правоохоронці. Вони знімали з поверхні дверей відбитки пальців.
Варто зауважити, що довкола кіоску є відеокамери, які, ймовірно, допоможуть встановити зловмисників.
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