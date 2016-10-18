У місті на Волині обікрали кіоск з випічкою. ФОТО



“Форнетті”.



Продавці помітили проникнення до приміщення сьогодні вранці, 22 квітня, - пише видання



На місці події працювали правоохоронці. Вони знімали з поверхні дверей відбитки пальців.



Варто зауважити, що довкола кіоску є відеокамери, які, ймовірно, допоможуть встановити зловмисників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У самому центрі Нововолинська невідомі обікрали кіоск з випічкою“Форнетті”.Продавці помітили проникнення до приміщення сьогодні вранці, 22 квітня, - пише видання Радар На місці події працювали правоохоронці. Вони знімали з поверхні дверей відбитки пальців.Варто зауважити, що довкола кіоску є відеокамери, які, ймовірно, допоможуть встановити зловмисників.

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