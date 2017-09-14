У західних областях України будуть сильні пориви вітру
Сьогодні, 14:50
Українців попередили про заморозки і пориви вітру.
Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"23 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Україні, крім більшості районів західних областей, на поверхні ґрунту вночі заморозки 0-4°", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що 22-23 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).
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Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"23 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Україні, крім більшості районів західних областей, на поверхні ґрунту вночі заморозки 0-4°", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що 22-23 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).
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