У західних областях України будуть сильні пориви вітру





Про це



"23 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Україні, крім більшості районів західних областей, на поверхні ґрунту вночі заморозки 0-4°", - повідомили синоптики.



У прес-службі додали, що 22-23 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попередили про заморозки і пориви вітру.Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру."23 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Україні, крім більшості районів західних областей, на поверхні ґрунту вночі заморозки 0-4°", - повідомили синоптики.У прес-службі додали, що 22-23 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

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