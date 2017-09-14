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У західних областях України будуть сильні пориви вітру

У західних областях України будуть сильні пориви вітру
Українців попередили про заморозки і пориви вітру.

Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"23 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Україні, крім більшості районів західних областей, на поверхні ґрунту вночі заморозки 0-4°", - повідомили синоптики.

У прес-службі додали, що 22-23 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

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Теги: вітер, попередження
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