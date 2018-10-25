Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець





Про це інформує lmn, - пише П



Уродженець с. Старичі Яворівського району впав з риштувань.



«У селі кажуть, що Павло ще був живим після падіння. Помер вже в гелікоптері, який доставляв його у лікарню, – каже місцевий мешканець Петро. – Він служив в армії, але звільнився, щоб поїхати в Польщу і заробити грошей перед Великоднем. Вчора він мав вже виїжджати додому».



Хлопець мешкав з мамою та вітчимом.



На роботу його покликали друзі, які вже працювали на цьому підприємстві.



Про загиблого в селі кажуть, що був дуже роботящим, ніколи не пив багато алкоголю, прислуговував в церкві. Тіло хлопця додому мають привезти у вівторок, 23 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями на будівництві у Польщі загинув 22-річний мешканець Львівщини.Про це інформує lmn, - пише П рикарпаття онлай Уродженець с. Старичі Яворівського району впав з риштувань.«У селі кажуть, щоще був живим після падіння. Помер вже в гелікоптері, який доставляв його у лікарню, – каже місцевий мешканець Петро. – Він служив в армії, але звільнився, щоб поїхати в Польщу і заробити грошей перед Великоднем. Вчора він мав вже виїжджати додому».Хлопець мешкав з мамою та вітчимом.На роботу його покликали друзі, які вже працювали на цьому підприємстві.Про загиблого в селі кажуть, що був дуже роботящим, ніколи не пив багато алкоголю, прислуговував в церкві. Тіло хлопця додому мають привезти у вівторок, 23 квітня.

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