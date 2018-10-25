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Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець

Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець
Днями на будівництві у Польщі загинув 22-річний мешканець Львівщини.

Про це інформує lmn, - пише Прикарпаття онлай.

Уродженець с. Старичі Яворівського району впав з риштувань.

«У селі кажуть, що Павло ще був живим після падіння. Помер вже в гелікоптері, який доставляв його у лікарню, – каже місцевий мешканець Петро. – Він служив в армії, але звільнився, щоб поїхати в Польщу і заробити грошей перед Великоднем. Вчора він мав вже виїжджати додому».

Хлопець мешкав з мамою та вітчимом.

На роботу його покликали друзі, які вже працювали на цьому підприємстві.

Про загиблого в селі кажуть, що був дуже роботящим, ніколи не пив багато алкоголю, прислуговував в церкві. Тіло хлопця додому мають привезти у вівторок, 23 квітня.

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Теги: смерть, Польща, українець
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