Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець
Сьогодні, 15:13
Днями на будівництві у Польщі загинув 22-річний мешканець Львівщини.
Про це інформує lmn, - пише Прикарпаття онлай.
Уродженець с. Старичі Яворівського району впав з риштувань.
«У селі кажуть, що Павло ще був живим після падіння. Помер вже в гелікоптері, який доставляв його у лікарню, – каже місцевий мешканець Петро. – Він служив в армії, але звільнився, щоб поїхати в Польщу і заробити грошей перед Великоднем. Вчора він мав вже виїжджати додому».
Хлопець мешкав з мамою та вітчимом.
На роботу його покликали друзі, які вже працювали на цьому підприємстві.
Про загиблого в селі кажуть, що був дуже роботящим, ніколи не пив багато алкоголю, прислуговував в церкві. Тіло хлопця додому мають привезти у вівторок, 23 квітня.
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Про це інформує lmn, - пише Прикарпаття онлай.
Уродженець с. Старичі Яворівського району впав з риштувань.
«У селі кажуть, що Павло ще був живим після падіння. Помер вже в гелікоптері, який доставляв його у лікарню, – каже місцевий мешканець Петро. – Він служив в армії, але звільнився, щоб поїхати в Польщу і заробити грошей перед Великоднем. Вчора він мав вже виїжджати додому».
Хлопець мешкав з мамою та вітчимом.
На роботу його покликали друзі, які вже працювали на цьому підприємстві.
Про загиблого в селі кажуть, що був дуже роботящим, ніколи не пив багато алкоголю, прислуговував в церкві. Тіло хлопця додому мають привезти у вівторок, 23 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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