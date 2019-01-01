Російські зірки вітають Зеленського і «пакують валізи» до України
Сьогодні, 08:47
Російський шоу-біз та українські зірки, які гастролюють у Росії, привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах та сподіваються, що зможуть гастролювати Україною.
Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало реакцію зірок у соцмережах.
Одні з перших, хто привітав Зеленського з перемогою, - співачки з українським корінням - Лоліта Мілявська та Наташа Корольова, яким СБУ заборонила в'їзд в Україну.
«Ну все, я вже вилітаю до Києва. Думаю, дорога буде відкрита мені і всім артистам, всім діячам культури. Тому що ми всі знімалися в проектах Володимира Зеленського. Що гріха таїти? Ми всі розраховуємо на свій "маленький шматочок пиріжка". Насправді цілком серйозно хочеться сказати: я бажаю своїй батьківщині тільки найкращого. І бажаю, щоб Володимир Зеленський не здав свої позиції. Дуже хочеться вірити, що Україна отримала класного політика, але втратила хорошого коміка», - каже співачка.
До привітань приєдналася і українська співачка Світлана Лобода. Вона каже, що ця перемога - «шикарний поворот» та додала хештег «нехай буде мир».
Свої п'ять копійок у цей «марафон» привітань не змогла не додати і Аліна Гросу, у якої є пісня про так званого Вову.
До привітань нового гаранта України приєдналася екс-ведуча «Орла і Решки» Регіна Тодоренко. Вона активно з'являється на екранах російського телебачення та випустила свою авторську програму про життя російських зірок.
«Ну, з Богом! І нехай настане Мир ✌️ Всі люди розумні і розуміють, що ні завтра, ні післязавтра, можливо навіть не через рік великих змін чекати не доведеться, але ми віримо, що ПОСТУПОВО все стане на свої місця», - йдеться у дописі ведучої.
Також привітати кортіло і чоловічій половині російського шоу-бізнесу. Це зробили Діма Білан, Максим Галкін, Іван Охлобистін, Влад Тополя, Микола Басков, Філіп Кіркоров та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало реакцію зірок у соцмережах.
Одні з перших, хто привітав Зеленського з перемогою, - співачки з українським корінням - Лоліта Мілявська та Наташа Корольова, яким СБУ заборонила в'їзд в Україну.
«Ну все, я вже вилітаю до Києва. Думаю, дорога буде відкрита мені і всім артистам, всім діячам культури. Тому що ми всі знімалися в проектах Володимира Зеленського. Що гріха таїти? Ми всі розраховуємо на свій "маленький шматочок пиріжка". Насправді цілком серйозно хочеться сказати: я бажаю своїй батьківщині тільки найкращого. І бажаю, щоб Володимир Зеленський не здав свої позиції. Дуже хочеться вірити, що Україна отримала класного політика, але втратила хорошого коміка», - каже співачка.
До привітань приєдналася і українська співачка Світлана Лобода. Вона каже, що ця перемога - «шикарний поворот» та додала хештег «нехай буде мир».
Свої п'ять копійок у цей «марафон» привітань не змогла не додати і Аліна Гросу, у якої є пісня про так званого Вову.
До привітань нового гаранта України приєдналася екс-ведуча «Орла і Решки» Регіна Тодоренко. Вона активно з'являється на екранах російського телебачення та випустила свою авторську програму про життя російських зірок.
«Ну, з Богом! І нехай настане Мир ✌️ Всі люди розумні і розуміють, що ні завтра, ні післязавтра, можливо навіть не через рік великих змін чекати не доведеться, але ми віримо, що ПОСТУПОВО все стане на свої місця», - йдеться у дописі ведучої.
Також привітати кортіло і чоловічій половині російського шоу-бізнесу. Це зробили Діма Білан, Максим Галкін, Іван Охлобистін, Влад Тополя, Микола Басков, Філіп Кіркоров та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Понад 20 волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами
Сьогодні, 08:59
Російські зірки вітають Зеленського і «пакують валізи» до України
Сьогодні, 08:47
У громаді на Волині для пенсіонерів та людей з інвалідністю працює «соціальне таксі». ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО
Сьогодні, 06:53