Російські зірки вітають Зеленського і «пакують валізи» до України

Російський шоу-біз та українські зірки, які гастролюють у Росії, привітализ перемогою на виборах та сподіваються, що зможуть гастролювати Україною.зібрало реакцію зірок у соцмережах.Одні з перших, хто привітав Зеленського з перемогою, - співачки з українським корінням -та, яким СБУ заборонила в'їзд в Україну.«Ну все, я вже вилітаю до Києва. Думаю, дорога буде відкрита мені і всім артистам, всім діячам культури. Тому що ми всі знімалися в проектах Володимира Зеленського. Що гріха таїти? Ми всі розраховуємо на свій "маленький шматочок пиріжка". Насправді цілком серйозно хочеться сказати: я бажаю своїй батьківщині тільки найкращого. І бажаю, щоб Володимир Зеленський не здав свої позиції. Дуже хочеться вірити, що Україна отримала класного політика, але втратила хорошого коміка», - каже співачка.До привітань приєдналася і українська співачка. Вона каже, що ця перемога - «шикарний поворот» та додала хештег «нехай буде мир».Свої п'ять копійок у цей «марафон» привітань не змогла не додати і, у якої є пісня про так званого Вову.До привітань нового гаранта України приєдналася екс-ведуча «Орла і Решки». Вона активно з'являється на екранах російського телебачення та випустила свою авторську програму про життя російських зірок.«Ну, з Богом! І нехай настане Мир ✌️ Всі люди розумні і розуміють, що ні завтра, ні післязавтра, можливо навіть не через рік великих змін чекати не доведеться, але ми віримо, що ПОСТУПОВО все стане на свої місця», - йдеться у дописі ведучої.Також привітати кортіло і чоловічій половині російського шоу-бізнесу. Це зробилита інші.