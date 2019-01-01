23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження екс-депутат Волинської обласної ради, голова Промівської ОТГ Євгеній Недищук (на фото).
Також день народження 23 квітня у депутата Ковельської районної ради ІV скликання Андрія Мигулі, журналістів Віктора Макарова та Сергія Шинкаря.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Максим, Федір.
Бажаємо міцного здоров’я, довголіття і успіхів у роботі.
23 квітня 2000 року відкрили пам'ятний знак заступнику і покровителю Луцька Святому Миколаю біля будівлі Луцької міської ради.
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Також день народження 23 квітня у депутата Ковельської районної ради ІV скликання Андрія Мигулі, журналістів Віктора Макарова та Сергія Шинкаря.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Максим, Федір.
Бажаємо міцного здоров’я, довголіття і успіхів у роботі.
23 квітня 2000 року відкрили пам'ятний знак заступнику і покровителю Луцька Святому Миколаю біля будівлі Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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