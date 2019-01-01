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Як пережити скруту: поради луцького психолога

Як пережити скруту: поради луцького психолога
Луцький психолог Ольга Лазаренко поділилася порадами про те, як пережити емоційно непрості ситуації.

Поради фахівець опублікувала на своїй сторінці у Facebook, інформує Таблоїд Волині.

Способи подолання важких життєвих ситуацій:

1. В будь-якій ситуації знаходити новий смисл. Кожна людина настільки індивідуальна, що емоційні реакції на несподівану втрату чи біль – різні. Тому дуже важливо знайти новий смисл, коли ситуація змінюється.

2. Всіма силами зберігати надію. Не романтичну надію, що все буде добре абстрактно. А віру в те, що важкий період завершиться і в нас залишиться цінний досвід, якого раніше не було.

3. Відпустити свої попередні очікування і уявлення. Кожна криза по суті означає, що по-старому вже не буде. А до нового ми вияляємося не готовими. Скласти реєстр вмінь, навичок чи знань, звичок, яких нам не вистачає, щоб адаптуватися до нової ситуації.

4. І найголовніше – бути своїм адвокатом. Завжди. Це не значить не бачити своїх помилок. Це значить, що почуття провини віддаляє нас від безоціночного дослідження можливостей до адаптації.

5. Турбота про себе потрібна особливо в часи криз і складних випробувань. Їжа, сон, спорт, прості емоційні і тілесні задоволення можуть здорово підтримувати. Навіть якщо ми думаємо, що не заслуговуємо на турботу, турбуватись все одно потрібно всупереч своєму ставленню.

6. Люди. Завжди і скрізь є люди, до яких можна звернутись за підтримкою. Самоізоляція веде до погіршення емоційного стану і знову ж таки зменшує можливості до адаптації.

"Після завершення кризових ситуацій в нас залишається мудрість, сила і впевненість, а бонусом – краще розуміння себе. Пам'ять про біль робить нас більш людяними і дозволяє жити простіше. Всім добра!" - додала психолог.

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Теги: поради, психолог
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