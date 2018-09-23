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На Волині – штормове попередження

На Волині – штормове попередження
На Волині та в Луцьку зокрема оголосили штормове попередження.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

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За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другій половині 23 квітня із збереженням протягом доби 24 квітня в області та в Луцьку очікують посилення вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І-жовтий).

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Теги: погода, шторм
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