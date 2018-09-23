На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 16:23
На Волині та в Луцьку зокрема оголосили штормове попередження.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
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За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другій половині 23 квітня із збереженням протягом доби 24 квітня в області та в Луцьку очікують посилення вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І-жовтий).
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Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптик розповіла, чи буде на Великдень дощ
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, в другій половині 23 квітня із збереженням протягом доби 24 квітня в області та в Луцьку очікують посилення вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І-жовтий).
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