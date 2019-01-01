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У Луцьку жорстоко побили громадського діяча, якому раніше спалили авто

У Луцьку жорстоко побили громадського діяча, якому раніше спалили авто
У Луцьку невідомі жорстоко побили громадського діяча Ігоря Кінаха.

Про це повідомила його дружина Яна Чуріна, пишуть Волинські новини.

За словами жінки, Ігор Кінах отримав важкі травми. Чоловіку проламали череп. Зараз він знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, раніше Кінаху та його дружині Яні Чуріній невідомі спалили автомобілі. Подружжя пов'язувало це з професійною діяльністю.

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Теги: Ігор Кінах, Яна Чуріна, Луцьк, побиття
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Коментарі 3
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після знищення авто, справу під свій особистий контроль взяв Савченко.
І що?
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Оце вам порошенко! Думай! Те!
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борги треба віддавати, а не пости писати. винен гроші то віддай і не матимеш тілесних ушкоджень.
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