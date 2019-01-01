У Луцьку жорстоко побили громадського діяча, якому раніше спалили авто
Сьогодні, 09:49
У Луцьку невідомі жорстоко побили громадського діяча Ігоря Кінаха.
Про це повідомила його дружина Яна Чуріна, пишуть Волинські новини.
За словами жінки, Ігор Кінах отримав важкі травми. Чоловіку проламали череп. Зараз він знаходиться у важкому стані.
Нагадаємо, раніше Кінаху та його дружині Яні Чуріній невідомі спалили автомобілі. Подружжя пов'язувало це з професійною діяльністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила його дружина Яна Чуріна, пишуть Волинські новини.
За словами жінки, Ігор Кінах отримав важкі травми. Чоловіку проламали череп. Зараз він знаходиться у важкому стані.
Нагадаємо, раніше Кінаху та його дружині Яні Чуріній невідомі спалили автомобілі. Подружжя пов'язувало це з професійною діяльністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Останні новини
На Волині медики рятували трьох людей, які обпеклися окропом
Сьогодні, 10:19
Волинь отримала 17 мільйонів на облаштування туалетів у школах
Сьогодні, 10:07
У Луцьку жорстоко побили громадського діяча, якому раніше спалили авто
Сьогодні, 09:49
І що?