У Луцьку жорстоко побили громадського діяча, якому раніше спалили авто

Ігоря Кінаха.



Про це повідомила його дружина Яна Чуріна, пишуть



За словами жінки, Ігор Кінах отримав важкі травми. Чоловіку проламали череп. Зараз він знаходиться у важкому стані.



Нагадаємо, раніше Кінаху та його дружині Яні Чуріній невідомі спалили автомобілі. Подружжя пов'язувало це з професійною діяльністю.

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