Луцька журналістка зустрілася з відомою реперкою Alyona Alyona
Сьогодні, 15:34
Журналістка з Луцька Ярослава Тимощук показала у Facebook світлину з українською реперкою Alyona Alyona.
Про це пише «Таблоїд Волині».
Виконавиця стрімко набирає популярності серед українських слухачів, знімає кліпи та випустила свій альбом. Волинянка ж відзначила щирість та відкритість артистки.
«Зустріла Alyona Alyona на Ярвалу, кажу: так гарно Воґ про вас написав. Та я сама в шокє, каже Альона, десь найшлася журналістка, я їй не знала, як по-англійськи казати. Талановита дівчина, безпосередня, зразу перейшли на ти», – написала Ярослава.
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Про це пише «Таблоїд Волині».
Виконавиця стрімко набирає популярності серед українських слухачів, знімає кліпи та випустила свій альбом. Волинянка ж відзначила щирість та відкритість артистки.
«Зустріла Alyona Alyona на Ярвалу, кажу: так гарно Воґ про вас написав. Та я сама в шокє, каже Альона, десь найшлася журналістка, я їй не знала, як по-англійськи казати. Талановита дівчина, безпосередня, зразу перейшли на ти», – написала Ярослава.
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