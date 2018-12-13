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Луцька журналістка зустрілася з відомою реперкою Alyona Alyona

Луцька журналістка зустрілася з відомою реперкою Alyona Alyona
Журналістка з Луцька Ярослава Тимощук показала у Facebook світлину з українською реперкою Alyona Alyona.

Про це пише «Таблоїд Волині».

Виконавиця стрімко набирає популярності серед українських слухачів, знімає кліпи та випустила свій альбом. Волинянка ж відзначила щирість та відкритість артистки.

«Зустріла Alyona Alyona на Ярвалу, кажу: так гарно Воґ про вас написав. Та я сама в шокє, каже Альона, десь найшлася журналістка, я їй не знала, як по-англійськи казати. Талановита дівчина, безпосередня, зразу перейшли на ти», – написала Ярослава.
Луцька журналістка зустрілася з відомою реперкою Alyona Alyona

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Теги: Alyona Alyona, Ярослава Тимощук, селфі
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