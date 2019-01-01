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У «PremierCity» – 24 квітня додатковий сеанс на фільм «Месники. Завершення»*

У «PremierCity» – 24 квітня додатковий сеанс на фільм «Месники. Завершення»*
У кінотеатрі "PremierCity", що знаходиться на 3-му поверсі "ПортCity", 24 квітня о 21:00 відбудеться додатковий сеанс допрем’єрного показу фільму "Месники: Завершення".

Встигніть придбати квитки, щоб подивитись епічну сагу на великому екрані міста.

https://premiercity.com.ua/mesniki-zavershennya-7544/

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=7ZHb4PWOI5M


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Теги: PremierCity
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