У «PremierCity» – 24 квітня додатковий сеанс на фільм «Месники. Завершення»*
Сьогодні, 16:45
У кінотеатрі "PremierCity", що знаходиться на 3-му поверсі "ПортCity", 24 квітня о 21:00 відбудеться додатковий сеанс допрем’єрного показу фільму "Месники: Завершення".
Встигніть придбати квитки, щоб подивитись епічну сагу на великому екрані міста.
https://premiercity.com.ua/mesniki-zavershennya-7544/
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=7ZHb4PWOI5M
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Встигніть придбати квитки, щоб подивитись епічну сагу на великому екрані міста.
https://premiercity.com.ua/mesniki-zavershennya-7544/
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=7ZHb4PWOI5M
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