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В Україні заборонили популярний препарат від герпесу

В Україні заборонили популярний препарат від герпесу
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на реалізацію та використання серії лікарського засобу "Зовіракс".

Рішення про заборону серії відомство встановило у середу, 24 квітня, - пише 24 канал.

Мова йде про "Зовіракс" мазь очна 3 %; по 4,5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці, серії 7G909. Виробляють ліки у Канаді.

“Зовіракс” застосовують для лікування інфекцій губ та обличчя, спричинених вірусом простого герпесу.

Герпес – це вірусне захворювання, що проявляється висипанням у вигляді груп бульбашок на шкірі і слизових оболонках.

Постійну заборону на серію 7G909 встановили через невідповідність вимогам методів контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/8281/02/01 препарату за показником "Опис".


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Теги: герпес, заборона, ліки
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