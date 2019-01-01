В Україні заборонили популярний препарат від герпесу

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на реалізацію та використання серії лікарського засобу "Зовіракс".Рішення про заборону серії відомство встановило у середу, 24 квітня, - пише 24 канал.Мова йде про "Зовіракс" мазь очна 3 %; по 4,5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці, серії 7G909. Виробляють ліки у Канаді.“Зовіракс” застосовують для лікування інфекцій губ та обличчя, спричинених вірусом простого герпесу.Герпес – це вірусне захворювання, що проявляється висипанням у вигляді груп бульбашок на шкірі і слизових оболонках.Постійну заборону на серію 7G909 встановили через невідповідність вимогам методів контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/8281/02/01 препарату за показником "Опис".