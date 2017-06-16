Затяжні великодні вихідні: куди піти у Луцьку 26 квітня – 1 травня





Кожен зможе вибрати собі подію до душі. Адже Великдень - це не тільки масові гуляння, обмін крашанками і гостини у родини і друзів, це ще й чудовий привід насолодитися культурними подіями, по-весняному мальовничого міста.



Тому



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 26 квітня



Подія: концерт квартету «Стара Шухляда»

Тип заходу: Концерт

Місце: Пивний клуб «Майдан»

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Не роком єдиним»,– переконують організатори. Ретро-фольк квартет «Стара Шухляда» – це нагода послухати душевного фолька у затишній атмосфері.







Подія: ARTEFACT.еvents з Ярославом Заблоцьким

Тип заходу: Історія Клініки Заблоцького- як стати кращими без власного мільйону

Місце: Passage Interdit

Початок: 16:15

Що обіцяють: Історія лідера галузі - унікальний бізнес, який керувався не ринковими законами, а тим «як воно має бути» і не прогадав. Про історію і роботу однієї з кращих за рівнем сервісу компаній від її власника. Відверто про те, як перестати втрачати клієнтів, сформувати довгострокові відносини і прихильність до бренду. VIP сервіс, за який готові платити. Заснування мільйонної компанії з кредитних коштів.

На зустрічі вам розкажуть: Історію створення клініки й бренду; як «відбити» мільйон; про сприйняття компанії клієнтом; у кого варто вчитися; що таке якісний сервіс і як його впровадити; про стратегію розвитку компанії.







Субота, 27 квітня



Подія: Майстер клас з традиційного сучасного писанкарства

Тип заходу: Майстер клас

Місце: кафе «Оазис» по вул. Травнева 2а (біля храму св. Миколая)

Початок: 10:00

Що обіцяють: Організатори кажуть, що пануватиме атмосфера спокою, творчості і умиротворення. Для втіхи запропонують теплий чай.

Попереджають, що з собою потрібно мати яйця видуті, можуть бути варені (але не переварені, бо тоді псується емаль). В середньому – 5 штук (2 коричневих і 3 білих), а також ганчірки з натурального матеріалу.







Неділя, 28 квітня



Христос Воскрес!

Світле свято Великодня пропонуємо провести у родинному колі, але перед тим потрібно уважити традиції.



Відвідати храм і освятити пасхальні кошики можна у кафедральному соборі Святої Трійці.

Опівночі розпочнеться Хресний хід та освячення пасхальних страв, о 17:00 – Вечірня, Рання.







Понеділок, 29 квітня



Подія: «Великдень у Луцьку»

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки

Початок: 13:00

Що обіцяють: Звучатимуть «Великодні піснеспіви» у виконанні хорових та фольклорних колективів міста. Справжнім сюрпризом буде презентація арт-локації «Весняний променад» на «Алеї парасольок», перформанс «для двох» на місточку закоханих, де оживуть справжні легенди.



Діток порадують арт-територія «Звуковий лабіринт» на центральній алеї та Великодні забави «Гаївки». Найкмітливіші родини (або ж команди друзів) запрошуються до участі у «Великодньому квесті». Щоб виконати усі завдання, учасникам доведеться добряче подумати та обійти увесь парк у пошуках підказок.



Перевірити свою силу та міць закликають козаки на «Великодньому козацькому Герці» (Алея ліхтарів). А для усіх хто любить ретро мотиви, звучатимуть «Золоті мелодії» у виконанні духових оркестрів нашого міста. Помилуватися виробами луцьких майстрів та підібрати Великодні подарунки своїм родинам та друзям можна буде на ярмарку народних ремесел. А також відвідати понад 20 безкоштовних майстер класів.



А увечері на усіх чекає особливий Великодній подарунок – святковий концерт за участю одного із найцікавіших гуртів України.







Подія: STAND UP вечірка на Великдень

Тип заходу: Вечірка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:00

Що обіцяють: Чудове свято, яке хочеться відсвяткувати з родиною, друзями, позитивом, смачними наїдками та напоями. Власне це все гостям і пропонують зробити у Кораблику на другий день Паски, 29 квітня, коли всі вже трохи насиділися за столом вдома чи на природі. Організатори гарантують порцію чудового гумору від коміків з різних міст України в рамках СтендАп Вечірки Кораблика. Після виступів обіцяють ще й танці.







Подія: Василь Чепелюк «Моя мистецька сповідь»

Тип заходу: Концерт

Місце: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка

Початок: 16:00

Що обіцяють: Шанувальників таланту народного артиста України, професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василя Чепелюка запрошують на його концерт-бенефіс «Моя мистецька сповідь», присвячений 65-річчю від дня народження та 40-річчю творчої діяльності співака у Волинській обласній філармонії.



У концерті братимуть участь також виконавці та мистецькі колективи Волинської обласної філармонії, Свято-Троїцького кафедрального собору Православної Церкви України, Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Палацу культури міста Луцька, Палацу учнівської молоді, Луцького районного будинку культури. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.







Подія: «Великодні старти»

Тип заходу: Спортивні змагання

Місце: На алеї поблизу кафе «Бригантина»

Початок: з 13:00 до 18:00

Що обіцяють: Можливість весело і з користю провести час.







Вівторок, 30 квітня



Подія: «Луцька серія»

Тип заходу: Турнір з тенісу

Місце: Спортивний зал пластмасового заводу

Початок: 18:00

Що обіцяють: За підтримки Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у спортивному залі пластмасового заводу відбудеться щотижневий турнір з настільного тенісу «Луцька серія». В турнірі може взяти участь кожен бажаючий. Організатори запрошують усіх гарно та спортивно провести свій час.







Подія: «Волинська Голландія»

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Поблизу селища Голоби Ковельського району

Початок: Відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.

Що обіцяють: Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.

Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.



Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».

Пригощатимуть усіх винами Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.







Подія: Презентація роману «З особливою жорстокістю» Андрія Осіпова

Тип заходу: Презентація книги

Місце: Книгарня «Є» (вул. Лесі Українки, 30)

Початок: 16:00

Що обіцяють: Сюжет у книзі – динамічний, адже уже з першої сторінки ми дізнаємося про злочин, а підозрювані – підлітки. Андрій Осіпов майстерно, зі знанням справи, змальовує судову систему, не гребуючи навіть розкриттям хабарницьких схем. Ще одна важлива тема – це відновлення суду присяжних, яку автор гармонійно вплів у сюжет.



«З особливою жорстокістю» сміливо можна називати першим юридичним детективом, що вийшов з-під пера українського автора. Тож поспілкуватися з Андрієм Осіповим та дізнатися про те, як юрист став письменником, можна буде під час презентації в рамках дофестивальної частини ІІ Міжнародного фестивалю Фронтера.







Кінопрем’єри, 26 квітня – 1 травня



Фільм: «Месники: Завершення»

Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 10:20; 12:40; 13:50; 15:00; 16:10; 17:20; 18:30; 19:40; 20:50; 22:00; 23:10

Про що фільм: В кінці Війни Нескінченності Месники та Вартові Галактики програли – Танос зібрав усі камені Нескінченності на свою рукавичку, клацнув пальцями, через що половина населення Всесвіту зникла. Усі герої, які залишилися в живих, розкидані по різних куточках космосу... Багато хто з них втратили друзів, рідних, себе. Месники намагаються придумати новий план, щоб скасувати дії Таноса та повернути все на свої місця, яким би неможливим це не здавалося. Це буде грандіозний фінал багаторічної історії.







Фільм: «Велотачки»

Жанр: Мультфільм

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 13:00;

Про що фільм: Привітний гірський велосипед Спіді разом зі своїми двоколісними друзями живе у чудовому та найчистішому місті. Але їх безтурботне існування опиняється під загрозою, коли у містечку з’являються тачки із газовими двигунами. Спіді починає боротьбу, яка допоможе врятувати довкілля та уникнути екологічного лиха.







28 квітня – 1 травня



Фільм: «Велика мандрівка»

Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 11:20; 16:20;

Про що фільм: Одного разу, Безглуздий Лелека з центру доставки дітей переплутав адреси і замість Сім'ї Панда приніс Малюка Панду ведмедю на ім'я Мік-Мік. Мік-Мік у всьому любить порядок і вирішує доставити Малюка Панду його батькам в Південний Китай. У подорож з ним нав'язується недолугий сусід Заєць Оскар. По дорозі вони зустрічають хвалькуватого Пелікана Дюка, боягузливого Вовка Януса і романтичного Тигра Амура.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. От-от в Україні розпочнуться затяжні великодні вихідні, а це означає, що можливості відпочити буде вдвічі більше – з 27 квітня до 1 травня. Але й не варто також забувати про вечір п’ятниці, коли випадає нагода «видихнути» відразу після закінчення робочого тижня і провести вечір у компанії чи з родиною. Ба більше, Луцьк у ці дні чекає чимало цікавих подій, тому варто заздалегідь подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані.Кожен зможе вибрати собі подію до душі. Адже Великдень - це не тільки масові гуляння, обмін крашанками і гостини у родини і друзів, це ще й чудовий привід насолодитися культурними подіями, по-весняному мальовничого міста.Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія: концерт квартетуТип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Майдан»Початок: 18:00Що обіцяють: «Не роком єдиним»,– переконують організатори. Ретро-фольк квартет «Стара Шухляда» – це нагода послухати душевного фолька у затишній атмосфері.Подія:Тип заходу: Історія Клініки Заблоцького- як стати кращими без власного мільйонуМісце: Passage InterditПочаток: 16:15Що обіцяють: Історія лідера галузі - унікальний бізнес, який керувався не ринковими законами, а тим «як воно має бути» і не прогадав. Про історію і роботу однієї з кращих за рівнем сервісу компаній від її власника. Відверто про те, як перестати втрачати клієнтів, сформувати довгострокові відносини і прихильність до бренду. VIP сервіс, за який готові платити. Заснування мільйонної компанії з кредитних коштів.На зустрічі вам розкажуть: Історію створення клініки й бренду; як «відбити» мільйон; про сприйняття компанії клієнтом; у кого варто вчитися; що таке якісний сервіс і як його впровадити; про стратегію розвитку компанії.Подія:Тип заходу: Майстер класМісце: кафе «Оазис» по вул. Травнева 2а (біля храму св. Миколая)Початок: 10:00Що обіцяють: Організатори кажуть, що пануватиме атмосфера спокою, творчості і умиротворення. Для втіхи запропонують теплий чай.Попереджають, що з собою потрібно мати яйця видуті, можуть бути варені (але не переварені, бо тоді псується емаль). В середньому – 5 штук (2 коричневих і 3 білих), а також ганчірки з натурального матеріалу.Христос Воскрес!Світле свято Великодня пропонуємо провести у родинному колі, але перед тим потрібно уважити традиції.Відвідати храм і освятити пасхальні кошики можна у кафедральному соборі Святої Трійці.Опівночі розпочнеться Хресний хід та освячення пасхальних страв, о 17:00 – Вечірня, Рання.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі УкраїнкиПочаток: 13:00Що обіцяють: Звучатимуть «Великодні піснеспіви» у виконанні хорових та фольклорних колективів міста. Справжнім сюрпризом буде презентація арт-локації «Весняний променад» на «Алеї парасольок», перформанс «для двох» на місточку закоханих, де оживуть справжні легенди.Діток порадують арт-територія «Звуковий лабіринт» на центральній алеї та Великодні забави «Гаївки». Найкмітливіші родини (або ж команди друзів) запрошуються до участі у «Великодньому квесті». Щоб виконати усі завдання, учасникам доведеться добряче подумати та обійти увесь парк у пошуках підказок.Перевірити свою силу та міць закликають козаки на «Великодньому козацькому Герці» (Алея ліхтарів). А для усіх хто любить ретро мотиви, звучатимуть «Золоті мелодії» у виконанні духових оркестрів нашого міста. Помилуватися виробами луцьких майстрів та підібрати Великодні подарунки своїм родинам та друзям можна буде на ярмарку народних ремесел. А також відвідати понад 20 безкоштовних майстер класів.А увечері на усіх чекає особливий Великодній подарунок – святковий концерт за участю одного із найцікавіших гуртів України.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Чудове свято, яке хочеться відсвяткувати з родиною, друзями, позитивом, смачними наїдками та напоями. Власне це все гостям і пропонують зробити у Кораблику на другий день Паски, 29 квітня, коли всі вже трохи насиділися за столом вдома чи на природі. Організатори гарантують порцію чудового гумору від коміків з різних міст України в рамках СтендАп Вечірки Кораблика. Після виступів обіцяють ще й танці.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. ШевченкаПочаток: 16:00Що обіцяють: Шанувальників таланту народного артиста України, професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василя Чепелюка запрошують на його концерт-бенефіс «Моя мистецька сповідь», присвячений 65-річчю від дня народження та 40-річчю творчої діяльності співака у Волинській обласній філармонії.У концерті братимуть участь також виконавці та мистецькі колективи Волинської обласної філармонії, Свято-Троїцького кафедрального собору Православної Церкви України, Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Палацу культури міста Луцька, Палацу учнівської молоді, Луцького районного будинку культури. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Подія:Тип заходу: Спортивні змаганняМісце: На алеї поблизу кафе «Бригантина»Початок: з 13:00 до 18:00Що обіцяють: Можливість весело і з користю провести час.Подія:Тип заходу: Турнір з тенісуМісце: Спортивний зал пластмасового заводуПочаток: 18:00Що обіцяють: За підтримки Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у спортивному залі пластмасового заводу відбудеться щотижневий турнір з настільного тенісу «Луцька серія». В турнірі може взяти участь кожен бажаючий. Організатори запрошують усіх гарно та спортивно провести свій час.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Поблизу селища Голоби Ковельського районуПочаток: Відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.Що обіцяють: Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».Пригощатимуть усіх винами Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.Подія:Тип заходу: Презентація книгиМісце: Книгарня «Є» (вул. Лесі Українки, 30)Початок: 16:00Що обіцяють: Сюжет у книзі – динамічний, адже уже з першої сторінки ми дізнаємося про злочин, а підозрювані – підлітки. Андрій Осіпов майстерно, зі знанням справи, змальовує судову систему, не гребуючи навіть розкриттям хабарницьких схем. Ще одна важлива тема – це відновлення суду присяжних, яку автор гармонійно вплів у сюжет.«З особливою жорстокістю» сміливо можна називати першим юридичним детективом, що вийшов з-під пера українського автора. Тож поспілкуватися з Андрієм Осіповим та дізнатися про те, як юрист став письменником, можна буде під час презентації в рамках дофестивальної частини ІІ Міжнародного фестивалю Фронтера.Фільм:Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:20; 12:40; 13:50; 15:00; 16:10; 17:20; 18:30; 19:40; 20:50; 22:00; 23:10Про що фільм: В кінці Війни Нескінченності Месники та Вартові Галактики програли – Танос зібрав усі камені Нескінченності на свою рукавичку, клацнув пальцями, через що половина населення Всесвіту зникла. Усі герої, які залишилися в живих, розкидані по різних куточках космосу... Багато хто з них втратили друзів, рідних, себе. Месники намагаються придумати новий план, щоб скасувати дії Таноса та повернути все на свої місця, яким би неможливим це не здавалося. Це буде грандіозний фінал багаторічної історії.Фільм:Жанр: МультфільмМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 13:00;Про що фільм: Привітний гірський велосипед Спіді разом зі своїми двоколісними друзями живе у чудовому та найчистішому місті. Але їх безтурботне існування опиняється під загрозою, коли у містечку з’являються тачки із газовими двигунами. Спіді починає боротьбу, яка допоможе врятувати довкілля та уникнути екологічного лиха.Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:20; 16:20;Про що фільм: Одного разу, Безглуздий Лелека з центру доставки дітей переплутав адреси і замість Сім'ї Панда приніс Малюка Панду ведмедю на ім'я Мік-Мік. Мік-Мік у всьому любить порядок і вирішує доставити Малюка Панду його батькам в Південний Китай. У подорож з ним нав'язується недолугий сусід Заєць Оскар. По дорозі вони зустрічають хвалькуватого Пелікана Дюка, боягузливого Вовка Януса і романтичного Тигра Амура.

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