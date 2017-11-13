вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині – хресна хода. ФОТО

У місті на Волині – хресна хода. ФОТО
У Ковелі в Страсну середу, 24 квітня, відбулася хресна хода.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Вулицями Ковеля пройшли священики та прихожани Православної церкви України на чолі з благочинним Ковельського міського деканату, протоієреєм Василем Мичком.

Цьогоріч хода розпочалася від храму святого апостола Андрія Первозванного. Дорогою ковельчани зупинялися біля храмів та пам’ятних місць, читали Святе письмо.

До Хресної ходи приєдналися представники міської та районної влади влади. Біля стели загиблим землякам на Сході у думках та молитвах згадали тих, хто віддав життя за Україну.

Далі прихожани разом зі своїми священиками вирушили центральною вулицею міста. Завершили свій хід спільною молитвою у Благовіщенському соборі.

Нагадаємо, у Луцьку Страсний хресний хід відбудеться 26 квітня.
У місті на Волині – хресна хода. ФОТО
У місті на Волині – хресна хода. ФОТО
У місті на Волині – хресна хода. ФОТО
У місті на Волині – хресна хода. ФОТО
У місті на Волині – хресна хода. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хресна хода, релігія, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній розвідник Нацгвардії очолив банду, яка вимагала у людей гроші
Сьогодні, 12:49
«Інвестор» та «ОТП Банк» презентували нові кредити на житло*
Сьогодні, 12:45
У місті на Волині – хресна хода. ФОТО
Сьогодні, 12:34
Волинянин палицею забив односельця
Сьогодні, 12:26
На виклик до немовляти у Луцьку не приїхала невідкладна допомога
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У місті на Волині відбудеться Великодня Хресна хода У місті на Волині відбудеться Великодня Хресна хода
22 квітень, 04:27
У Ковелі нагородили дружин священиків. ФОТО У Ковелі нагородили дружин священиків. ФОТО
13 листопад, 2017, 02:34
Завтра у Ковелі помоляться за мир в Україні Завтра у Ковелі помоляться за мир в Україні
11 березень, 2017, 15:54
Відеокамера зафіксувала, як з території приватного дитсадка на Волині чоловік краде саджанці туї. ВІДЕО Відеокамера зафіксувала, як з території приватного дитсадка на Волині чоловік краде саджанці туї. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО
24 квітень, 18:11
 1
Колишній розвідник Нацгвардії очолив банду, яка вимагала у людей гроші
Сьогодні, 12:49
 0
«Інвестор» та «ОТП Банк» презентували нові кредити на житло*
Сьогодні, 12:45
 0
У місті на Волині – хресна хода. ФОТО
Сьогодні, 12:34
 0
Волинянин палицею забив односельця
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8