У місті на Волині – хресна хода. ФОТО





Про це йдеться на сайті міської ради.



Вулицями Ковеля пройшли священики та прихожани Православної церкви України на чолі з благочинним Ковельського міського деканату, протоієреєм Василем Мичком.



Цьогоріч хода розпочалася від храму святого апостола Андрія Первозванного. Дорогою ковельчани зупинялися біля храмів та пам’ятних місць, читали Святе письмо.



До Хресної ходи приєдналися представники міської та районної влади влади. Біля стели загиблим землякам на Сході у думках та молитвах згадали тих, хто віддав життя за Україну.



Далі прихожани разом зі своїми священиками вирушили центральною вулицею міста. Завершили свій хід спільною молитвою у Благовіщенському соборі.



Нагадаємо,



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