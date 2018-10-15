На Буковині хлопчика вкусила змія, коли той повертався зі школи додому





Хлопчик після укусу злякався і почав кликати на допомогу, - пише



На щастя, поблизу були сусіди, які автомобілем відвезли школяра до лікарні.



"Я йшов зі школи додому і мене вкусила змія, сіра з трикутниками чорними. Коли це сталося, то почало дуже пекти, болів живіт і нога", – згадує потерпілий хлопчик.



Там учневі ввели протизміїну сироватку і перевезли до дитячої лікарні, де він два дні провів у реанімації. Ще щонайменше тиждень хлопчик лікуватиметься в хірургічному відділенні.



“Укуси карпатської гадюки не є смертельними. Але все залежить від дози, віку і стану серцево-судинної системи. У цього хлопчика не було ознак системної дії отрути, а була тільки місцева реакція – почервоніння, місцевий рубіоз і набряк місцевих тканин”, - розповів лікар.



Нагадаємо, минулого тижня на Львівщині через укус змії чоловік потрапив до реанімації. Змія вкусила 42-річного чоловіка у руку. Загалом, пік укусів змій припадає на літо, плазуни активізуються у час спеки та підвищеної вологості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Буковині 9-річного хлопчика вкусила змія, коли той повертався зі школи додому. Дитині ввели протизміїну сироватку, два дні він провів у реанімації.Хлопчик після укусу злякався і почав кликати на допомогу, - пише 24 канал. На щастя, поблизу були сусіди, які автомобілем відвезли школяра до лікарні."Я йшов зі школи додому і мене вкусила змія, сіра з трикутниками чорними. Коли це сталося, то почало дуже пекти, болів живіт і нога", – згадує потерпілий хлопчик.Там учневі ввели протизміїну сироватку і перевезли до дитячої лікарні, де він два дні провів у реанімації. Ще щонайменше тиждень хлопчик лікуватиметься в хірургічному відділенні.“Укуси карпатської гадюки не є смертельними. Але все залежить від дози, віку і стану серцево-судинної системи. У цього хлопчика не було ознак системної дії отрути, а була тільки місцева реакція – почервоніння, місцевий рубіоз і набряк місцевих тканин”, - розповів лікар.Нагадаємо, минулого тижня на Львівщині через укус змії чоловік потрапив до реанімації. Змія вкусила 42-річного чоловіка у руку. Загалом, пік укусів змій припадає на літо, плазуни активізуються у час спеки та підвищеної вологості.

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