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«George’s Club» , що у «Промені» запустив ігристу акцію для лучанок*

«George’s Club» , що у «Промені» запустив ігристу акцію для лучанок*
Відтепер щодня для всіх жіночих компаній у ресторані-караоке «George’s Club» діє спеціальна пропозиція.

Збирайтеся на красиві посиденьки у вишуканому місці та отримуйте 2 пляшки ігристого за ціною однієї.

Ресторан-караоке працює щодня з 18:00 до 06:00*.

У закладі панує легка та невимушена атмосфера, танці та спів. У закладі немає поділу на будні та святкові дні, адже програма розпочинається щовечора о 22:00. До цього часу в ресторані панує атмосфера, настрій якій задають самі гості. З 18:00 до 22:00 караоке працює без черги і це прекрасна можливість вдосталь насолодитися співом.

Ресторан-караоке «George’s Club» рекомендує завчасно бронювати столик, але для любителів активного відпочинку і задушевних розмов із привітними барменами працює барна стійка, де завжди радо дарують посмішки і пригощають смачними коктейлями.

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Теги: Промінь, реклама
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