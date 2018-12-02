«George’s Club» , що у «Промені» запустив ігристу акцію для лучанок*
Сьогодні, 11:30
Відтепер щодня для всіх жіночих компаній у ресторані-караоке «George’s Club» діє спеціальна пропозиція.
Збирайтеся на красиві посиденьки у вишуканому місці та отримуйте 2 пляшки ігристого за ціною однієї.
Ресторан-караоке працює щодня з 18:00 до 06:00*.
У закладі панує легка та невимушена атмосфера, танці та спів. У закладі немає поділу на будні та святкові дні, адже програма розпочинається щовечора о 22:00. До цього часу в ресторані панує атмосфера, настрій якій задають самі гості. З 18:00 до 22:00 караоке працює без черги і це прекрасна можливість вдосталь насолодитися співом.
Ресторан-караоке «George’s Club» рекомендує завчасно бронювати столик, але для любителів активного відпочинку і задушевних розмов із привітними барменами працює барна стійка, де завжди радо дарують посмішки і пригощають смачними коктейлями.
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Збирайтеся на красиві посиденьки у вишуканому місці та отримуйте 2 пляшки ігристого за ціною однієї.
Ресторан-караоке працює щодня з 18:00 до 06:00*.
У закладі панує легка та невимушена атмосфера, танці та спів. У закладі немає поділу на будні та святкові дні, адже програма розпочинається щовечора о 22:00. До цього часу в ресторані панує атмосфера, настрій якій задають самі гості. З 18:00 до 22:00 караоке працює без черги і це прекрасна можливість вдосталь насолодитися співом.
Ресторан-караоке «George’s Club» рекомендує завчасно бронювати столик, але для любителів активного відпочинку і задушевних розмов із привітними барменами працює барна стійка, де завжди радо дарують посмішки і пригощають смачними коктейлями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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