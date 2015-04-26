Катастрофа тривалістю в життя: у Луцьку вшанували пам’ять жертв аварії на ЧАЕС. ФОТО

Сьогодні, 26 квітня, на Меморіалі Вічної Слави у Луцьку відбулось вшанування пам’яті тих, хто загинув внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року.До пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» прийшли представники влади, духовенства, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та громадськість нашого міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Захід розпочався із панахиди священнослужителів Православної церкви України за загиблими.«Люди, які приступали до цієї надзвичайно страшної будівлі вже розуміли: ціна спасіння країни, дітей, онуків, правнуків — це власне, покладене на вівтар, життя. Вони розуміли це чітко, але ми не бачили тих, хто тікав, плакав. Ця чаша була випита до дна і сьогодні ми маємо державу повну життя.Повірте, в свій час до кожного з нас постане питання: що ти лишаєш по собі? Чи це стогін і сльози, чи все-таки жертва, коли про це попросять і покличуть. Треба не просто пам’ятати, треба цінувати життя. Пам’ять – це не розмови про те, що було, пам’ять це те, що є сьогодні. Нам подарували життя, та чи живемо ми достойно?» - звернувся до присутніх протоієрей Михайло Онищук.По тому, вшанувавши пам’ять загиблих, лучани поклали квіти до пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля».