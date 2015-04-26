Катастрофа тривалістю в життя: у Луцьку вшанували пам’ять жертв аварії на ЧАЕС. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Сьогодні, 26 квітня, на Меморіалі Вічної Слави у Луцьку відбулось вшанування пам’яті тих, хто загинув внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року.
До пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» прийшли представники влади, духовенства, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та громадськість нашого міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід розпочався із панахиди священнослужителів Православної церкви України за загиблими.
«Люди, які приступали до цієї надзвичайно страшної будівлі вже розуміли: ціна спасіння країни, дітей, онуків, правнуків — це власне, покладене на вівтар, життя. Вони розуміли це чітко, але ми не бачили тих, хто тікав, плакав. Ця чаша була випита до дна і сьогодні ми маємо державу повну життя.
Повірте, в свій час до кожного з нас постане питання: що ти лишаєш по собі? Чи це стогін і сльози, чи все-таки жертва, коли про це попросять і покличуть. Треба не просто пам’ятати, треба цінувати життя. Пам’ять – це не розмови про те, що було, пам’ять це те, що є сьогодні. Нам подарували життя, та чи живемо ми достойно?» - звернувся до присутніх протоієрей Михайло Онищук.
По тому, вшанувавши пам’ять загиблих, лучани поклали квіти до пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля».
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До пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» прийшли представники влади, духовенства, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та громадськість нашого міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Захід розпочався із панахиди священнослужителів Православної церкви України за загиблими.
«Люди, які приступали до цієї надзвичайно страшної будівлі вже розуміли: ціна спасіння країни, дітей, онуків, правнуків — це власне, покладене на вівтар, життя. Вони розуміли це чітко, але ми не бачили тих, хто тікав, плакав. Ця чаша була випита до дна і сьогодні ми маємо державу повну життя.
Повірте, в свій час до кожного з нас постане питання: що ти лишаєш по собі? Чи це стогін і сльози, чи все-таки жертва, коли про це попросять і покличуть. Треба не просто пам’ятати, треба цінувати життя. Пам’ять – це не розмови про те, що було, пам’ять це те, що є сьогодні. Нам подарували життя, та чи живемо ми достойно?» - звернувся до присутніх протоієрей Михайло Онищук.
По тому, вшанувавши пам’ять загиблих, лучани поклали квіти до пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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