Відкрили продаж квитків на фільм «Покемон. Детектив Пікачу» у кінотеатрі «PremierCity»*





Поспішайте, адже лише з 26 по 28 квітня квитки можна придбати зі знижкою 20 грн.



Прем’єра фільму – 9 травня.



Квитки за посиланням:



https://m.vkino.ua/ua/show/7596-pokemon-detektiv-pikachu-pokemon-detective-pikachu/lutsk/premiercity

Трейлер:



Усіх запрошують у кінотеатр "PremierCity", що на 3-му поверсі "ПортCity".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 квітня у кінотеатрі PremierCity, стартував попередній продаж квитків на фільм «Покемон. Детектив Пікачу».Поспішайте, адже лише з 26 по 28 квітня квитки можна придбати зі знижкою 20 грн.Прем’єра фільму – 9 травня.Квитки за посиланням:Трейлер: https://m.vkino.ua/ua/show/7596-pokemon-detektiv-pikachu-pokemon-detective-pikachu/lutsk/premiercity Усіх запрошують у кінотеатр "PremierCity", що на 3-му поверсі "ПортCity".

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