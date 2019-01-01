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Відкрили продаж квитків на фільм «Покемон. Детектив Пікачу» у кінотеатрі «PremierCity»*

Відкрили продаж квитків на фільм «Покемон. Детектив Пікачу» у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 26 квітня у кінотеатрі PremierCity, стартував попередній продаж квитків на фільм «Покемон. Детектив Пікачу».

Поспішайте, адже лише з 26 по 28 квітня квитки можна придбати зі знижкою 20 грн.

Прем’єра фільму – 9 травня.

Квитки за посиланням:

https://m.vkino.ua/ua/show/7596-pokemon-detektiv-pikachu-pokemon-detective-pikachu/lutsk/premiercity
Трейлер: https://m.vkino.ua/ua/show/7596-pokemon-detektiv-pikachu-pokemon-detective-pikachu/lutsk/premiercity

Усіх запрошують у кінотеатр "PremierCity", що на 3-му поверсі "ПортCity".

Відкрили продаж квитків на фільм «Покемон. Детектив Пікачу» у кінотеатрі «PremierCity»*


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Теги: PremierCity
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