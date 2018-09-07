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На трасі Київ–Ковель – моторошна смертельна аварія

На трасі Київ–Ковель – моторошна смертельна аварія
Під ранок 27 квітня на трасі Київ – Ковель поблизу села Клочеве Коростенського району Житомирської області сталася смертельна аварія.

Про це повідомляють рятувальники Житомирщини.

Так, надзвичайники отримали повідомлення про те, що необхідна допомога у деблокуванні потерпілого з понівеченої автівки. На місце події виїхали фахівці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

З’ясували, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля із фурою один пасажир легковика загинув на місці, інший, який знаходився на передньому сидінні, заблокований. Чоловік був непритомний.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розрізали конструкції автівки та обережно дістали постраждалого. На медичних ношах бійці ДСНС транспортували його в «карету» швидкої допомоги, яка госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення Коростенської районної лікарні.

Усі обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 26 квітня на Житомирщині загинува молодий волинянин - водій вантажівки, який заснув за кермом.

На трасі Київ–Ковель – моторошна смертельна аварія


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Теги: аварія, Житомирщина, Ковель, смерть
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