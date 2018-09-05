Через необережне поводження з вогнем у волинян згоріло два стіжки сіна. ФОТО
Сьогодні, 03:33
У суботу, 27 квітня, о 21:09 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району горять два господарські стіжки сіна.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізовано о 21:35 та повністю ліквідовано о 22:10.
Пожежа ймовірно трапилася через необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізовано о 21:35 та повністю ліквідовано о 22:10.
Пожежа ймовірно трапилася через необережне поводження з вогнем.
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