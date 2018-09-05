Через необережне поводження з вогнем у волинян згоріло два стіжки сіна. ФОТО





Про це



Пожежу локалізовано о 21:35 та повністю ліквідовано о 22:10.



Пожежа ймовірно трапилася через необережне поводження з вогнем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 27 квітня, о 21:09 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району горять два господарські стіжки сіна.Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.Пожежу локалізовано о 21:35 та повністю ліквідовано о 22:10.Пожежа ймовірно трапилася через необережне поводження з вогнем.

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