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Через необережне поводження з вогнем у волинян згоріло два стіжки сіна. ФОТО

Через необережне поводження з вогнем у волинян згоріло два стіжки сіна. ФОТО
У суботу, 27 квітня, о 21:09 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району горять два господарські стіжки сіна.

Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Пожежу локалізовано о 21:35 та повністю ліквідовано о 22:10.

Пожежа ймовірно трапилася через необережне поводження з вогнем.

Через необережне поводження з вогнем у волинян згоріло два стіжки сіна. ФОТО
Через необережне поводження з вогнем у волинян згоріло два стіжки сіна. ФОТО

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Теги: сіно, пожежа, Мельники
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