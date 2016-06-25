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«Тут усі на вухах стояли»: працівники готелю в Туреччині розповіли про відпочинок Зеленського

«Тут усі на вухах стояли»: працівники готелю в Туреччині розповіли про відпочинок Зеленського
Новообраний президент України Володимир Зеленський, який поїхав на відпочинок до Туреччини, мабуть, вибрав для себе віллу "Президентська" в готельному комплексі в 25 кілометрах від Бодрума.

Про це заявили в "РИА Новости", чий кореспондент розпитав співробітників готелю про перебування там українського політика, - пише УНІАН.

Російському журналістові не вдалося побачити самого шоумена, однак він стверджує, що застав повернення в готель кортежу Зеленського, що складається з чотирьох автомобілів і машини швидкої допомоги.

"Він вчора приходив в наш магазин. Ми його не впізнали: в майці, шортах, босоніж. Простий такий, от як ми з вами, і охоронці у нього такі ж: теж у футболках, і не скажеш, що охорона. Один, правда, такий потужний хлопець", – розповіла російськомовна господиня невеликого магазину, що працює на території готелю.

Офіціант одного з ресторанів на питання про Зеленського зазначив, що особисто доставляв йому сніданок і охарактеризував обраного українського президента як дуже простого.

Таку ж думку про Зеленського висловив і співробітник безпеки пляжу. "Ми не маємо права розголошувати місце відпочинку наших клієнтів, особливо ВІП-персон. Але можу сказати, що всім нам він дуже сподобався: такий спокійний, простий і веселий хлопець".

За його словами, від Зеленського не надходило запиту на надання йому додаткової охорони.

"Але наші все одно надали свою охорону, причому не тільки традиційну, коли люди навушниками у вухах, але "невидиму": наприклад, ми з вами зараз на пляжі розмовляємо, а хтось з охорони може під виглядом відпочивальника зараз тут стежити за ситуацією", – сказав він.

Інший співробітник розповів, що готель недавно відкрився, і відпочинок Зеленського став першим візитом особи такого високого рівня".

"Перед його приїздом тут всі на вухах стояли, зустрічали його в аеропорту з кортежем. Крім цього, у готелі на час його перебування працюють кілька осіб зі служби безпеки президента Туреччини", – сказав співрозмовник агентства.


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Теги: Відпочинок, Зеленський, президент, Туреччина
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