«Тут усі на вухах стояли»: працівники готелю в Туреччині розповіли про відпочинок Зеленського





Про це заявили в "РИА Новости", чий кореспондент розпитав співробітників готелю про перебування там українського політика, - пише



Російському журналістові не вдалося побачити самого шоумена, однак він стверджує, що застав повернення в готель кортежу Зеленського, що складається з чотирьох автомобілів і машини швидкої допомоги.



"Він вчора приходив в наш магазин. Ми його не впізнали: в майці, шортах, босоніж. Простий такий, от як ми з вами, і охоронці у нього такі ж: теж у футболках, і не скажеш, що охорона. Один, правда, такий потужний хлопець", – розповіла російськомовна господиня невеликого магазину, що працює на території готелю.



Офіціант одного з ресторанів на питання про Зеленського зазначив, що особисто доставляв йому сніданок і охарактеризував обраного українського президента як дуже простого.



Таку ж думку про Зеленського висловив і співробітник безпеки пляжу. "Ми не маємо права розголошувати місце відпочинку наших клієнтів, особливо ВІП-персон. Але можу сказати, що всім нам він дуже сподобався: такий спокійний, простий і веселий хлопець".



За його словами, від Зеленського не надходило запиту на надання йому додаткової охорони.



"Але наші все одно надали свою охорону, причому не тільки традиційну, коли люди навушниками у вухах, але "невидиму": наприклад, ми з вами зараз на пляжі розмовляємо, а хтось з охорони може під виглядом відпочивальника зараз тут стежити за ситуацією", – сказав він.



Інший співробітник розповів, що готель недавно відкрився, і відпочинок Зеленського став першим візитом особи такого високого рівня".



"Перед його приїздом тут всі на вухах стояли, зустрічали його в аеропорту з кортежем. Крім цього, у готелі на час його перебування працюють кілька осіб зі служби безпеки президента Туреччини", – сказав співрозмовник агентства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новообраний президент України Володимир Зеленський, який поїхав на відпочинок до Туреччини , мабуть, вибрав для себе віллу "Президентська" в готельному комплексі в 25 кілометрах від Бодрума.Про це заявили в "РИА Новости", чий кореспондент розпитав співробітників готелю про перебування там українського політика, - пише УНІАН Російському журналістові не вдалося побачити самого шоумена, однак він стверджує, що застав повернення в готель кортежу Зеленського, що складається з чотирьох автомобілів і машини швидкої допомоги."Він вчора приходив в наш магазин. Ми його не впізнали: в майці, шортах, босоніж. Простий такий, от як ми з вами, і охоронці у нього такі ж: теж у футболках, і не скажеш, що охорона. Один, правда, такий потужний хлопець", – розповіла російськомовна господиня невеликого магазину, що працює на території готелю.Офіціант одного з ресторанів на питання про Зеленського зазначив, що особисто доставляв йому сніданок і охарактеризував обраного українського президента як дуже простого.Таку ж думку про Зеленського висловив і співробітник безпеки пляжу. "Ми не маємо права розголошувати місце відпочинку наших клієнтів, особливо ВІП-персон. Але можу сказати, що всім нам він дуже сподобався: такий спокійний, простий і веселий хлопець".За його словами, від Зеленського не надходило запиту на надання йому додаткової охорони."Але наші все одно надали свою охорону, причому не тільки традиційну, коли люди навушниками у вухах, але "невидиму": наприклад, ми з вами зараз на пляжі розмовляємо, а хтось з охорони може під виглядом відпочивальника зараз тут стежити за ситуацією", – сказав він.Інший співробітник розповів, що готель недавно відкрився, і відпочинок Зеленського став першим візитом особи такого високого рівня"."Перед його приїздом тут всі на вухах стояли, зустрічали його в аеропорту з кортежем. Крім цього, у готелі на час його перебування працюють кілька осіб зі служби безпеки президента Туреччини", – сказав співрозмовник агентства.

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