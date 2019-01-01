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Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО

Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
У перший день Великодня, 29 квітня, вся Україна і Волинь зокрема освячували паски.

Cвяткове пасхальне богослужіння відбулося й у Свято-Миколаївському храмі села Жидичин. Очолив його архімандрит Костянтин Марченко.

Десятки людей прийшли до храму та зібралися на території біля святині, аби помолитися і посвятити свої великодні кошики.

Світлини з таїнства опублікували у мережі Facebook.
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО
Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО



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Теги: Великдень, церква, Жидичин
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