Пасхальне богослужіння у храмі в Жидичині. ФОТО





Cвяткове пасхальне богослужіння відбулося й у Свято-Миколаївському храмі села Жидичин. Очолив його архімандрит Костянтин Марченко.



Десятки людей прийшли до храму та зібралися на території біля святині, аби помолитися і посвятити свої великодні кошики.



Світлини з таїнства опублікували у мережі Facebook.







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