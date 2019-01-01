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1 травня на Волині: гортаючи календар

1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день генеральний директор ПАТ «Волинь-Авто» Юрій Корольчук.

Також день народження цього дня у народного артиста України Василя Зінкевича (на фото).

Вітаємо їх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.

1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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