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Мистецтво дорогою ціною: показали відеоролик, після зйомок якого лучанка потрапила до лікарні

Мистецтво дорогою ціною: показали відеоролик, після зйомок якого лучанка потрапила до лікарні
Опублікували відео, під час зйомок якого лучанка обморозила собі ноги.

Роботу опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Слобода,– пише "Волинь24".

Арт-проект має назву«СТОРОЖА», і знімався він для перформансу Вікторії Романчук на річницю розстрілу Небесної Сотні.

"Оскільки зйомки були зимою, то на них замерзали всі: і люди, і техніка. Але ми справились, хоча й наслідки для декого були не дуже приємні", – пише Олександр.

Нагадаємо: 21-річна лучанка обморозила ноги під час зйомок відеоролика. Дівчина 15 хвилин ходила босоніж по землі.

"Я довго працював над саунд-дизайном, тому що звук тут важливо підкреслює атмосферу.Тут представлено скорочену версію. Дякую усім, хто допомагав і бува залучений. І Вікторії дякую, за довіру. До речі, хочу процитувати месидж від автора цього твору, Вікторії Романчук:«Великдень, час відновлення. Усього найдорожчого та найсокровеннішого, що живе в пам’яті. Вічна енергія життя, яка надає сили знову вставати та рухатись вперед. Це історія про джерело мудрості та безумовної любові. Історія про велику жертву зараз вічного життя та нового початку. Нової точки відліку.
СТОРОЖА візуальні символи віри. Символи прийняття та відпущення, знаки покірності волі Господа та вищого ступеня свободи власної", – йдеться в дописі Олександра.


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Теги: Луцьк, відеоролик, Небесна Сотня, перформанс
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