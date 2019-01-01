1 травня – яке сьогодні свято і що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 14:43
За церковним календарем у цей день вшановують пам'ять святителя Косми Халкідонського, сповідника, єпископа. Інші назви свята: «Кузьма», «Косма», «День святого Кузьми», «Кузьмин день», «Огородник». День називали Огородником, тому що Косму вважають покровителем посівів і городів. Але також звертали увагу і на зозулю, яка починала кукувати в лісі.
Якщо ця пташка літає по селі, то скоро почнеться пожежа, якщо вона «співає» на даху будинку, то в ньому захворіють господарі. І звичайно ж, скільки раз почуєш її «ку-ку», проживете стільки років,– пише «Знай.ua».
Сьогодні обов'язково потрібно висадити буряк і моркву. На світанку потрібно, щоб жінка пішло до криниці, набрала в свою чашку води і обризкала нею насіння. Потім у колодязь слід кинути монетки. Згідно з народним повір'ям тоді буде відмінний урожай.
Ще є прикмета, що потрібно піти в ніч на 1 травня до водойми і посидіти біля неї, а на світанку опустити насіння в неї. Тоді ніхто не зможе наврочити посівам. Якщо на Кузьму ще і зацвітала верба-бредина або братки, то потрібно ще посадити кріп, петрушку, цибулю і редиску. Під час їх посадки можна загадувати бажання, яке обов'язково повинно виповнитися, а паростки будуть міцними і здоровими.
Народні прикмети на 1 травня
Святому Космі можна і помолитися за цілісність і збереження всього посадженого, попросити захистити від засухи, негоди і заморозків. Адже вважається, що він ще й заступник селян, і все, що ви висадите сьогодні, буде рости добре.
Якщо сьогодні почнеться дощ, то він вважається цілющим. Під ним потрібно трохи постояти, щоб він намочив волосся, тоді у вас завжди буде пишна шевелюра. Можна і дітей ненадовго поставити під дощить, вважається, що тоді вони виростуть сильними, здоровими і міцними.
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Якщо ця пташка літає по селі, то скоро почнеться пожежа, якщо вона «співає» на даху будинку, то в ньому захворіють господарі. І звичайно ж, скільки раз почуєш її «ку-ку», проживете стільки років,– пише «Знай.ua».
Сьогодні обов'язково потрібно висадити буряк і моркву. На світанку потрібно, щоб жінка пішло до криниці, набрала в свою чашку води і обризкала нею насіння. Потім у колодязь слід кинути монетки. Згідно з народним повір'ям тоді буде відмінний урожай.
Ще є прикмета, що потрібно піти в ніч на 1 травня до водойми і посидіти біля неї, а на світанку опустити насіння в неї. Тоді ніхто не зможе наврочити посівам. Якщо на Кузьму ще і зацвітала верба-бредина або братки, то потрібно ще посадити кріп, петрушку, цибулю і редиску. Під час їх посадки можна загадувати бажання, яке обов'язково повинно виповнитися, а паростки будуть міцними і здоровими.
Народні прикмети на 1 травня
Святому Космі можна і помолитися за цілісність і збереження всього посадженого, попросити захистити від засухи, негоди і заморозків. Адже вважається, що він ще й заступник селян, і все, що ви висадите сьогодні, буде рости добре.
Якщо сьогодні почнеться дощ, то він вважається цілющим. Під ним потрібно трохи постояти, щоб він намочив волосся, тоді у вас завжди буде пишна шевелюра. Можна і дітей ненадовго поставити під дощить, вважається, що тоді вони виростуть сильними, здоровими і міцними.
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