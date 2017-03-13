У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади





Про це пише



Дизайнерський логогтип має враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування ОТГ, а також містити унікальні особливості.



Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України та юридичні особи.



Для участі в конкурсі потрібно подати заявку до 1 червня 2019 року.



Положення про відкритий творчий конкурс





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Велицької сільської ради оголосив конкурс на розробку логотипу об’єднаної територіальної громади.Про це пише «Район.Ковель» Дизайнерський логогтип має враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування ОТГ, а також містити унікальні особливості.Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України та юридичні особи.Для участі в конкурсі потрібно подати заявку до 1 червня 2019 року.Положення про відкритий творчий конкурс «Розробка логотипу Велицької об’єднаної територіальної громади»

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