У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади
Сьогодні, 18:16
Виконавчий комітет Велицької сільської ради оголосив конкурс на розробку логотипу об’єднаної територіальної громади.
Про це пише «Район.Ковель».
Дизайнерський логогтип має враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування ОТГ, а також містити унікальні особливості.
Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України та юридичні особи.
Для участі в конкурсі потрібно подати заявку до 1 червня 2019 року.
Положення про відкритий творчий конкурс «Розробка логотипу Велицької об’єднаної територіальної громади».
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Про це пише «Район.Ковель».
Дизайнерський логогтип має враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування ОТГ, а також містити унікальні особливості.
Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України та юридичні особи.
Для участі в конкурсі потрібно подати заявку до 1 червня 2019 року.
Положення про відкритий творчий конкурс «Розробка логотипу Велицької об’єднаної територіальної громади».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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