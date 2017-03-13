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У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади

У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади
Виконавчий комітет Велицької сільської ради оголосив конкурс на розробку логотипу об’єднаної територіальної громади.

Про це пише «Район.Ковель».

Дизайнерський логогтип має враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування ОТГ, а також містити унікальні особливості.

Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України та юридичні особи.

Для участі в конкурсі потрібно подати заявку до 1 червня 2019 року.

Положення про відкритий творчий конкурс «Розробка логотипу Велицької об’єднаної територіальної громади».


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Теги: Велицьк, ОТГ, волинь, логотип, конкурс
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