Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську

Наталя Камишникова.



"Сьогодні після першої години ночі двоє молодиків вдерлись на моє подвір’я, розбили ломакою вікно й намагалися вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною. А тоді поставили її палати під моїми дверима. Це відбувалось у мене на очах", – написала Наталя Камишникова на



Журналістка пише, що на згадку їй залишили дві каністри з зеленкуватою смердючою рідиною. Підозрює, що в такий демонстративний спосіб передали "привіт" за котрусь із публікацій на РАДАРІ.



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"У свою чергу, передаю палкий привіт начальнику (чи в.о.начальника, не знаю) Нововолинського відділення поліції, підполковнику поліції Галащуку С.Ю. Наприкінці січня, отримавши на РАДАР від аноніма конкретну брутальну погрозу фізичною розправою, я звернулась до поліції з заявою. Наполягала на внесенні мого повідомлення в Єдиний реєстр досудових розслідувань і просила розпочати кримінальне провадження. Отримала відписку за підписами О.Цицори й С,Галащука: підстав немає, погроза віртуальна, встановити особу залякувача неможливо. Написала скаргу в обласне управління. Знову відписка. Щоправда, додали: матеріали розгляне департамент кіберполіції. Сьогодні вночі бандюки перейшли від слів до діла.",– пише Наталя Камишникова.



Після інциденту поліцейські опитали жінку і поїхали, ноголосивши, що розголошувати деталі не можна, так би мовити – таємниця слідства, але Наталія запевняє, що Конституція дозволяє їй інформувати громадськість. До слова, пожежу вона загасила самотужки ще до приїзду надзвичайників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка, будинок якої намагалися підпалити у Нововолинську, розповіла деталі інциденту. Потерпілою виявилася журналістка"Сьогодні після першої години ночі двоє молодиків вдерлись на моє подвір’я, розбили ломакою вікно й намагалися вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною. А тоді поставили її палати під моїми дверима. Це відбувалось у мене на очах", – написала Наталя Камишникова на РАДАРІ Журналістка пише, що на згадку їй залишили дві каністри з зеленкуватою смердючою рідиною. Підозрює, що в такий демонстративний спосіб передали "привіт" за котрусь із публікацій на РАДАРІ."У свою чергу, передаю палкий привіт начальнику (чи в.о.начальника, не знаю) Нововолинського відділення поліції, підполковнику поліціїНаприкінці січня, отримавши на РАДАР від аноніма конкретну брутальну погрозу фізичною розправою, я звернулась до поліції з заявою. Наполягала на внесенні мого повідомлення в Єдиний реєстр досудових розслідувань і просила розпочати кримінальне провадження. Отримала відписку за підписамий С,Галащука: підстав немає, погроза віртуальна, встановити особу залякувача неможливо. Написала скаргу в обласне управління. Знову відписка. Щоправда, додали: матеріали розгляне департамент кіберполіції. Сьогодні вночі бандюки перейшли від слів до діла.",– пише Наталя Камишникова.Після інциденту поліцейські опитали жінку і поїхали, ноголосивши, що розголошувати деталі не можна, так би мовити – таємниця слідства, але Наталія запевняє, що Конституція дозволяє їй інформувати громадськість. До слова, пожежу вона загасила самотужки ще до приїзду надзвичайників.

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