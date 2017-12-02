вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську

Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську
Жінка, будинок якої намагалися підпалити у Нововолинську, розповіла деталі інциденту. Потерпілою виявилася журналістка Наталя Камишникова.

"Сьогодні після першої години ночі двоє молодиків вдерлись на моє подвір’я, розбили ломакою вікно й намагалися вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною. А тоді поставили її палати під моїми дверима. Це відбувалось у мене на очах", – написала Наталя Камишникова на РАДАРІ.

Журналістка пише, що на згадку їй залишили дві каністри з зеленкуватою смердючою рідиною. Підозрює, що в такий демонстративний спосіб передали "привіт" за котрусь із публікацій на РАДАРІ.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою.

"У свою чергу, передаю палкий привіт начальнику (чи в.о.начальника, не знаю) Нововолинського відділення поліції, підполковнику поліції Галащуку С.Ю. Наприкінці січня, отримавши на РАДАР від аноніма конкретну брутальну погрозу фізичною розправою, я звернулась до поліції з заявою. Наполягала на внесенні мого повідомлення в Єдиний реєстр досудових розслідувань і просила розпочати кримінальне провадження. Отримала відписку за підписами О.Цицори й С,Галащука: підстав немає, погроза віртуальна, встановити особу залякувача неможливо. Написала скаргу в обласне управління. Знову відписка. Щоправда, додали: матеріали розгляне департамент кіберполіції. Сьогодні вночі бандюки перейшли від слів до діла.",– пише Наталя Камишникова.

Після інциденту поліцейські опитали жінку і поїхали, ноголосивши, що розголошувати деталі не можна, так би мовити – таємниця слідства, але Наталія запевняє, що Конституція дозволяє їй інформувати громадськість. До слова, пожежу вона загасила самотужки ще до приїзду надзвичайників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, поліція, підпал, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську
Сьогодні, 15:49
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:17
1 травня – яке сьогодні свято і що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 14:43
Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях
Сьогодні, 14:04
Схожі новини
Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою
Сьогодні, 12:40
На Одещині чоловік взяв у заручники дружину та доньку На Одещині чоловік взяв у заручники дружину та доньку
02 грудень, 2017, 11:27
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 23:42
У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО
10 квітень, 22:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську
Сьогодні, 15:49
 0
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:17
 0
1 травня – яке сьогодні свято і що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 14:43
 0
Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
 0
Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях
Сьогодні, 14:04
 0
Медіа
відео
1/8