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У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень

У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
Чоловік проник на автобазу та намагався викрасти гроші з сейфу. У зловмисника вилучено предмет, схожий на пістолет.

Про це інформує Управління поліції охорони у Львівській області.
Вчора, 30 квітня, близько 03.30 на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області надійшов сигнал «тривога» з охоронюваного об’єкта, що у Львові по вулиці Пасічній.

На місце було негайно скеровано групу реагування. Після прибуття поліцейські охорони виявили сліди проникнення. В подальшому разом з відомчою охороною автобази було затримано зловмисника.

У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень


На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. У зловмисника поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет «Walter». Затриманий виявився раніше судимим мешканцем Львова, 1972 року народження.

Зловмиснику за скоєння цього кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.


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Теги: сейф, автобаза, пограбування, поліція, охорона
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