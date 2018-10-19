У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень





Про це інформує

Вчора, 30 квітня, близько 03.30 на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області надійшов сигнал «тривога» з охоронюваного об’єкта, що у Львові по вулиці Пасічній.



На місце було негайно скеровано групу реагування. Після прибуття поліцейські охорони виявили сліди проникнення. В подальшому разом з відомчою охороною автобази було затримано зловмисника.







На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. У зловмисника поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет «Walter». Затриманий виявився раніше судимим мешканцем Львова, 1972 року народження.



Зловмиснику за скоєння цього кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік проник на автобазу та намагався викрасти гроші з сейфу. У зловмисника вилучено предмет, схожий на пістолет.Про це інформує Управління поліції охорони у Львівській області Вчора, 30 квітня, близько 03.30 на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області надійшов сигнал «тривога» з охоронюваного об’єкта, що у Львові по вулиці Пасічній.На місце було негайно скеровано групу реагування. Після прибуття поліцейські охорони виявили сліди проникнення. В подальшому разом з відомчою охороною автобази було затримано зловмисника.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. У зловмисника поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет «Walter». Затриманий виявився раніше судимим мешканцем Львова, 1972 року народження.Зловмиснику за скоєння цього кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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