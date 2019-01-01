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WEST AUTO HUB дарує подарунки*

WEST AUTO HUB дарує подарунки*
Волинська автомобільна компанія WEST AUTO HUB дарує подарунки для власників автомобілів!

Якщо у вас є машина, то ви знаєте, що для догляду за нею потрібно багато всіляких аксесуарів. Дещо з переліку “маст хев” подарує компанія WEST AUTO HUB для щасливчика, який виграє у розіграші.

Що входить у подарунок:

- антифриз
- автохімія
- гальмівна рідина
- освіжувач
- бонус від партнерів - магазину PitStop

Умови участі та деталі про #giveaway_WAH можна дізнатися на сторінці комплексу у FACEBOOK.



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Теги: WEST AUTO HUB, подарунки автомобілі Луцьк
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