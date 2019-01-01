WEST AUTO HUB дарує подарунки*





Якщо у вас є машина, то ви знаєте, що для догляду за нею потрібно багато всіляких аксесуарів. Дещо з переліку “маст хев” подарує компанія WEST AUTO HUB для щасливчика, який виграє у розіграші.



Що входить у подарунок:



- антифриз

- автохімія

- гальмівна рідина

- освіжувач

- бонус від партнерів - магазину PitStop



Умови участі та деталі про #giveaway_WAH можна дізнатися на сторінці комплексу у







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