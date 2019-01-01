3 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження луцький музикант та радіоведучий Юрій Кльоц (на фото).
Іменники 3 травня – Олександр, Гаврило, Григорій та Федір. Зичимо їм любові й радості від життя.
Вітаємо його зі святом та бажаємо міцного здоров’я, благополуччя й достатку.
3 травня 1989 року у Луцьку відбулася установча конференція Волинського «Товариства Лева». Ця організація діяла у Львові і відрізнялася своїм опозиційним ставленням до владних структур. Волинську філію очолив Олег Покальчук – брат письменника Юрія Покальчука.
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Іменники 3 травня – Олександр, Гаврило, Григорій та Федір. Зичимо їм любові й радості від життя.
Вітаємо його зі святом та бажаємо міцного здоров’я, благополуччя й достатку.
3 травня 1989 року у Луцьку відбулася установча конференція Волинського «Товариства Лева». Ця організація діяла у Львові і відрізнялася своїм опозиційним ставленням до владних структур. Волинську філію очолив Олег Покальчук – брат письменника Юрія Покальчука.
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