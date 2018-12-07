В Україні середня зарплата більше, ніж вдвічі перевищила мінімальну





Зростання у березні порівняно з лютим – 7,6%, а споживчі ціни за цей період зросли на 0,9%. Повідомляє



При цьому зарплати вищі за середні у березні отримували працівники промислових підприємств (11,8 тис. грн), торгівлі (10,6 тис. грн) й транспорту (11,2 тис. грн), сфери ІТ (17,3 тис. грн) та фінансів (20,4 тис. грн).



До речі, середня зарплата в сфері освіти склала 7,6 тис. грн, у системі охорони здоров’я – 6750 грн.



Нагадаємо, у лютому 2019 року середня зарплата в Україні склала приблизно 9,4 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За рік – березень 2018 до березня 2019 – реальна зарплата зросла на 12,5%, свідчать дані Держстатистики.Зростання у березні порівняно з лютим – 7,6%, а споживчі ціни за цей період зросли на 0,9%. Повідомляє Урядовий портал При цьому зарплати вищі за середні у березні отримували працівники промислових підприємств (11,8 тис. грн), торгівлі (10,6 тис. грн) й транспорту (11,2 тис. грн), сфери ІТ (17,3 тис. грн) та фінансів (20,4 тис. грн).До речі, середня зарплата в сфері освіти склала 7,6 тис. грн, у системі охорони здоров’я – 6750 грн.Нагадаємо, у лютому 2019 року середня зарплата в Україні склала приблизно 9,4 тис. грн.

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