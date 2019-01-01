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Донька загиблого волинського бійця мріє потрапити на концерт Олега Винника

Донька загиблого волинського бійця мріє потрапити на концерт Олега Винника
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Сьгодні, 3 травня, 18-тий день народження святкує іменинниця – Ірина. Вона є донькою військовослужбовця Збройних Сил України Калюжного (Гончарука) Дмитра Дмитровича – старшини, командира відділення. Він був заступником командира зенітного артилерійського взводу 4-го механізованого батальйону 24-ї окремої Залізної механізованої бригади, в/ч А0998, м. Яворів.

Дмитро ніс службу в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема в районі населених пунктів «Бахмутської траси» на Луганщині. 20 березня 2015-го під час перевірки території та обходу рубежів оборони взводного опорного пункту (ВОП, 29-й блокпост), поблизу смт. Новотошківське підірвався на «розтяжці» в районі шахти «Пролетарської» і на жаль від отриманих поранень помер у лікарні Сєвєродонецька.

Дівчина закінчила Волинський обласний ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні. Нині вона на 1 курсі економічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Намагається старанно вчитися та відвідувати пари.

Найбільше їй подобаються ті лекції, що по спеціальності. Радіє з того, що багато друзів з ліцею, навчаються на паралельних факультетах, отже, вони мають змогу спілкуватися.

Іринка з нетерпінням чекала повноліття, щоб отримати водійські права. Також дівчина любить виготовляти різні вироби власними руками (новорічні іграшки, вироби з бісеру, паперу).

Завдяки небайдужим волонтерам дівчині пощастило вже побувати на болгарському узбережжі Чорного моря, в Чехії та Австрії. Їй до снаги мандрувати і пізнавати культуру та традиції інших народів, а також вона мріє колись потрапити до Іспанії та Франції, дуже хоче побачити Ейфелеву вежу.

Іринка шаленіє від творчості Олега Винника і з радістю хотіла б побувати на його концерті. А ще дівчина дуже любить тварин. У квартирі, де мешкає родина не має змоги тримати їх, тож дівчина частенько допомагає бабусі Наді по господарству, доглядаючи за кроликами, котиками та песиком. Їй приносить задоволення опікуватись друзями нашими меншими і пильнує, аби вони не були голодними. Також бабусі вона допомагає у городі сіяти, вирощувати та заготовляти на зиму врожай, вміє і варення зварити.

Іринка стала дуже вольова та цілеспрямована, багато займається спортом і працює над собою.

Через насичену програму навчання, Ірина має змогу приїжджати до дому лише на вихідні. Та за ці два дні вона не тільки встигає поприбирати у квартирі та приготувати смачний обід – а ще знаходить час, щоб поняньчити своїх племінників, яких дуже обожнює.

Ірина дуже любить свою сім’ю, радіє турботі близьких людей, які підтримують дівчинку в усіх починаннях та завжди готові дати гарну пораду. Сім’я загиблого дуже вдячна за пам’ять і увагу від усіх небайдужих людей та волонтерів.

Гадаємо, не варто проводити паралелі, чому саме військові спеціальності доволі часто переважають у виборі професій серед діток Небесного Легіону. Бо ж саме ці діти найбільше мають загострене почуття справедливості і відчувають на собі відповідальність за долю нашої країни, прагнучи довершити справу, яку почали їхні любі татусі.

А щодо Іриночки – то зробити сюрприз з нагоди Дня народження може кожен на свій розсуд.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі посиланням:
http://memorybook.org.ua/4/goncharukdmytro.htm

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-1461-8547 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: КАЛЮЖНА ІРИНА. 18 років. Луцький р-н. Ріст: 182; Розмір взуття: 40-41.
Подарунок до ДН: на ваш розсуд.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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