Під Києвом четверо зі зброєю напали на будинок відомого нардепа

Павла Пинзеника у селищі Глеваха Київської області четверо невідомих скоїли розбійний напад.



Спікер поліції Київської області Микола Жукович розповів, що нападники на будинок нардепа Павла Пинзеника були в балаклавах, пишуть



"Вони зв’язали господаря будинку і його дружину і викрали їх гроші", – уточнив він.



При цьому суму викрадених коштів Жукович не назвав.



Деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що зловмисники, погрожуючи пістолетом, забрали з сейфа $40 тис. та €20 тис., а також інше майно, зокрема телефони.



Пізніше обласна поліція уточнила, що нападники зв’язали господарів і погрозами змусили віддати велику суму грошей в іноземній валюті, після чого зникли у невідомому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі на будинок народного депутата від "Народного фронту"у селищі Глеваха Київської області четверо невідомих скоїли розбійний напад.Спікер поліції Київської областірозповів, що нападники на будинок нардепа Павла Пинзеника були в балаклавах, пишуть Факти "Вони зв’язали господаря будинку і його дружину і викрали їх гроші", – уточнив він.При цьому суму викрадених коштів Жукович не назвав.Деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що зловмисники, погрожуючи пістолетом, забрали з сейфа $40 тис. та €20 тис., а також інше майно, зокрема телефони.Пізніше обласна поліція уточнила, що нападники зв’язали господарів і погрозами змусили віддати велику суму грошей в іноземній валюті, після чого зникли у невідомому напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію