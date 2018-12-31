Під Києвом четверо зі зброєю напали на будинок відомого нардепа
Сьогодні, 11:30
Вночі на будинок народного депутата від "Народного фронту" Павла Пинзеника у селищі Глеваха Київської області четверо невідомих скоїли розбійний напад.
Спікер поліції Київської області Микола Жукович розповів, що нападники на будинок нардепа Павла Пинзеника були в балаклавах, пишуть Факти.
"Вони зв’язали господаря будинку і його дружину і викрали їх гроші", – уточнив він.
При цьому суму викрадених коштів Жукович не назвав.
Деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що зловмисники, погрожуючи пістолетом, забрали з сейфа $40 тис. та €20 тис., а також інше майно, зокрема телефони.
Пізніше обласна поліція уточнила, що нападники зв’язали господарів і погрозами змусили віддати велику суму грошей в іноземній валюті, після чого зникли у невідомому напрямку.
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Спікер поліції Київської області Микола Жукович розповів, що нападники на будинок нардепа Павла Пинзеника були в балаклавах, пишуть Факти.
"Вони зв’язали господаря будинку і його дружину і викрали їх гроші", – уточнив він.
При цьому суму викрадених коштів Жукович не назвав.
Деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що зловмисники, погрожуючи пістолетом, забрали з сейфа $40 тис. та €20 тис., а також інше майно, зокрема телефони.
Пізніше обласна поліція уточнила, що нападники зв’язали господарів і погрозами змусили віддати велику суму грошей в іноземній валюті, після чого зникли у невідомому напрямку.
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Коментарі 1
Це атавісти, забрали зароблені гроші, якім мав заплатити Пеця Шоколадний через Пашю Пензью
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