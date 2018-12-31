вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Києвом четверо зі зброєю напали на будинок відомого нардепа

Під Києвом четверо зі зброєю напали на будинок відомого нардепа
Вночі на будинок народного депутата від "Народного фронту" Павла Пинзеника у селищі Глеваха Київської області четверо невідомих скоїли розбійний напад.

Спікер поліції Київської області Микола Жукович розповів, що нападники на будинок нардепа Павла Пинзеника були в балаклавах, пишуть Факти.

"Вони зв’язали господаря будинку і його дружину і викрали їх гроші", – уточнив він.

При цьому суму викрадених коштів Жукович не назвав.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що зловмисники, погрожуючи пістолетом, забрали з сейфа $40 тис. та €20 тис., а також інше майно, зокрема телефони.

Пізніше обласна поліція уточнила, що нападники зв’язали господарів і погрозами змусили віддати велику суму грошей в іноземній валюті, після чого зникли у невідомому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це атавісти, забрали зароблені гроші, якім мав заплатити Пеця Шоколадний через Пашю Пензью
Відповісти
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині пограбували аптеку
Сьогодні, 11:42
Волинь отримала понад 18 мільйонів на шкільні автобуси та спецавтомобілі
Сьогодні, 11:32
Під Києвом четверо зі зброєю напали на будинок відомого нардепа
Сьогодні, 11:30
Куди піти на вихідні у Луцьку: 3-5 травня
Сьогодні, 11:10
У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО
31 грудень, 2018, 12:46
У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО У Києві обстріляли та пограбували авто. ФОТО
06 грудень, 2018, 16:43
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
13 серпень, 2018, 08:32
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені
02 липень, 2018, 16:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком
Сьогодні, 12:35
 0
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
Сьогодні, 12:26
 0
На Волині викрили і спіймали наркоторговця
Сьогодні, 12:16
 0
У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин*
Сьогодні, 12:13
 0
Їхала рятувати коханого, а стала нареченою: романтична історія освідчення на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8