Грози, град та шквали: синоптики попереджають про негоду





про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повід

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попереджають про погіршення погодних умов в деяких областях.про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області."За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повід

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