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Грози, град та шквали: синоптики попереджають про негоду

Грози, град та шквали: синоптики попереджають про негоду
Українців попереджають про погіршення погодних умов в деяких областях.

про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повід

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Теги: негода, попередження, грози
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