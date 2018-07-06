Грози, град та шквали: синоптики попереджають про негоду
Сьогодні, 15:54
Українців попереджають про погіршення погодних умов в деяких областях.
про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повід
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повід
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 16:10
Медсестрі з Луцька, яка рятувала воїнів АТО, подарували квартиру
Сьогодні, 15:58
Грози, град та шквали: синоптики попереджають про негоду
Сьогодні, 15:54