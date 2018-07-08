Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО
Сьогодні, 06:12
У Луцьку продовжують оновлювати Центральний парк культури та відпочинку.
Про це написав у facebook радник міського голови Ігор Поліщук.
“Так, до Великодня завершено облаштування ще однієї алейки з використанням бруківки «мультиколор», завершили ремонт сходів з центральної алеї до пляжу, встановили невеликий фонтанчик в одному з каналів, виконали поточний ремонт лавочок та інших об‘єктів благоустрою”, – йдеться у дописі.
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Про це написав у facebook радник міського голови Ігор Поліщук.
“Так, до Великодня завершено облаштування ще однієї алейки з використанням бруківки «мультиколор», завершили ремонт сходів з центральної алеї до пляжу, встановили невеликий фонтанчик в одному з каналів, виконали поточний ремонт лавочок та інших об‘єктів благоустрою”, – йдеться у дописі.
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