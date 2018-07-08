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Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО

Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО
У Луцьку продовжують оновлювати Центральний парк культури та відпочинку.

Про це написав у facebook радник міського голови Ігор Поліщук.

“Так, до Великодня завершено облаштування ще однієї алейки з використанням бруківки «мультиколор», завершили ремонт сходів з центральної алеї до пляжу, встановили невеликий фонтанчик в одному з каналів, виконали поточний ремонт лавочок та інших об‘єктів благоустрою”, – йдеться у дописі.

Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО
Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО
Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО
Показали, як облаштовують центральний парк Луцька. ФОТО

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Теги: парк, оновлення, фонтан, бруківка, сходи
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