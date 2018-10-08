Чоловік з Волині, якого вкусила змія, у кишені приніс її сусідці. ВІДЕО

Анатолія Потапенка вкусила змія, коли він працював на присадибній ділянці.



Про це йдеться у сюжеті



Чоловік розповів, що коли був на городі, то у нього розв’язалася шнурівка, нагнувся, побачив, що щось на землі крутиться і простягнув руку, тоді змія і вжалила.



У чоловіка опухла рука, через деякий піднявся артеріальний тиск, запаморочилося в голові.



«Зайшов до мене і сказав, що вкусив вуж. Я глянула на руку, побачила, що опухла. Кажу, то мабуть не вуж, бо він не має отрути. Сказала, що треба викликати «швидку». А він каже: «Якщо ти розумієшся, то в мене той вужик є в кишені». І дістає, а то гадюка», - розповіла сусідка потерпілого Світлана Джафарова.



Жінка каже, що вужі для жителів села Кульчин – не дивина. Часом навіть доводиться виносити їх з хати назад до лісу, а от гадюку, розповідає жінка, бачила лише раз ,коли збирала чорниці.



У Луцькій міській клінічній лікарні чоловікові провели загальну детоксикаційну та інфузійну терапії. Анатолій Потапенко знаходився на лікуванні всього 12 годин. На ранок чоловік сказав, що стан покращився і його відпустили додому.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя села Кульчин Ківерцівського районувкусила змія, коли він працював на присадибній ділянці.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Чоловік розповів, що коли був на городі, то у нього розв’язалася шнурівка, нагнувся, побачив, що щось на землі крутиться і простягнув руку, тоді змія і вжалила.У чоловіка опухла рука, через деякий піднявся артеріальний тиск, запаморочилося в голові.«Зайшов до мене і сказав, що вкусив вуж. Я глянула на руку, побачила, що опухла. Кажу, то мабуть не вуж, бо він не має отрути. Сказала, що треба викликати «швидку». А він каже: «Якщо ти розумієшся, то в мене той вужик є в кишені». І дістає, а то гадюка», - розповіла сусідка потерпілого Світлана Джафарова.Жінка каже, що вужі для жителів села Кульчин – не дивина. Часом навіть доводиться виносити їх з хати назад до лісу, а от гадюку, розповідає жінка, бачила лише раз ,коли збирала чорниці.У Луцькій міській клінічній лікарні чоловікові провели загальну детоксикаційну та інфузійну терапії. Анатолій Потапенко знаходився на лікуванні всього 12 годин. На ранок чоловік сказав, що стан покращився і його відпустили додому.

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