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Чоловік з Волині, якого вкусила змія, у кишені приніс її сусідці. ВІДЕО

Чоловік з Волині, якого вкусила змія, у кишені приніс її сусідці. ВІДЕО
Жителя села Кульчин Ківерцівського району Анатолія Потапенка вкусила змія, коли він працював на присадибній ділянці.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Чоловік розповів, що коли був на городі, то у нього розв’язалася шнурівка, нагнувся, побачив, що щось на землі крутиться і простягнув руку, тоді змія і вжалила.

У чоловіка опухла рука, через деякий піднявся артеріальний тиск, запаморочилося в голові.

«Зайшов до мене і сказав, що вкусив вуж. Я глянула на руку, побачила, що опухла. Кажу, то мабуть не вуж, бо він не має отрути. Сказала, що треба викликати «швидку». А він каже: «Якщо ти розумієшся, то в мене той вужик є в кишені». І дістає, а то гадюка», - розповіла сусідка потерпілого Світлана Джафарова.

Жінка каже, що вужі для жителів села Кульчин – не дивина. Часом навіть доводиться виносити їх з хати назад до лісу, а от гадюку, розповідає жінка, бачила лише раз ,коли збирала чорниці.

У Луцькій міській клінічній лікарні чоловікові провели загальну детоксикаційну та інфузійну терапії. Анатолій Потапенко знаходився на лікуванні всього 12 годин. На ранок чоловік сказав, що стан покращився і його відпустили додому.



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Теги: змія, укус, Кульчин, Волинь
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