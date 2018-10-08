Чоловік з Волині, якого вкусила змія, у кишені приніс її сусідці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
Жителя села Кульчин Ківерцівського району Анатолія Потапенка вкусила змія, коли він працював на присадибній ділянці.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Чоловік розповів, що коли був на городі, то у нього розв’язалася шнурівка, нагнувся, побачив, що щось на землі крутиться і простягнув руку, тоді змія і вжалила.
У чоловіка опухла рука, через деякий піднявся артеріальний тиск, запаморочилося в голові.
«Зайшов до мене і сказав, що вкусив вуж. Я глянула на руку, побачила, що опухла. Кажу, то мабуть не вуж, бо він не має отрути. Сказала, що треба викликати «швидку». А він каже: «Якщо ти розумієшся, то в мене той вужик є в кишені». І дістає, а то гадюка», - розповіла сусідка потерпілого Світлана Джафарова.
Жінка каже, що вужі для жителів села Кульчин – не дивина. Часом навіть доводиться виносити їх з хати назад до лісу, а от гадюку, розповідає жінка, бачила лише раз ,коли збирала чорниці.
У Луцькій міській клінічній лікарні чоловікові провели загальну детоксикаційну та інфузійну терапії. Анатолій Потапенко знаходився на лікуванні всього 12 годин. На ранок чоловік сказав, що стан покращився і його відпустили додому.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Чоловік розповів, що коли був на городі, то у нього розв’язалася шнурівка, нагнувся, побачив, що щось на землі крутиться і простягнув руку, тоді змія і вжалила.
У чоловіка опухла рука, через деякий піднявся артеріальний тиск, запаморочилося в голові.
«Зайшов до мене і сказав, що вкусив вуж. Я глянула на руку, побачила, що опухла. Кажу, то мабуть не вуж, бо він не має отрути. Сказала, що треба викликати «швидку». А він каже: «Якщо ти розумієшся, то в мене той вужик є в кишені». І дістає, а то гадюка», - розповіла сусідка потерпілого Світлана Джафарова.
Жінка каже, що вужі для жителів села Кульчин – не дивина. Часом навіть доводиться виносити їх з хати назад до лісу, а от гадюку, розповідає жінка, бачила лише раз ,коли збирала чорниці.
У Луцькій міській клінічній лікарні чоловікові провели загальну детоксикаційну та інфузійну терапії. Анатолій Потапенко знаходився на лікуванні всього 12 годин. На ранок чоловік сказав, що стан покращився і його відпустили додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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