У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
У селі Княгининок автомобіль вилетів на узбіччя, збив знак та пошкодив зупинку громадського транспорту.
Про це повідомили у Facebook-спільноті «Княгининівська громада».
Зазначили, що ДТП сталась 5 травня о 19:48.
Легковий автомобіль рухався узбіччям зустрічної для себе смуги. На великій швидкості водій збив знак та протаранив зупинку.
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Про це повідомили у Facebook-спільноті «Княгининівська громада».
Зазначили, що ДТП сталась 5 травня о 19:48.
Легковий автомобіль рухався узбіччям зустрічної для себе смуги. На великій швидкості водій збив знак та протаранив зупинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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