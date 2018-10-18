У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО





Про це повідомили у Facebook-спільноті



Зазначили, що ДТП сталась 5 травня о 19:48.



Легковий автомобіль рухався узбіччям зустрічної для себе смуги. На великій швидкості водій збив знак та протаранив зупинку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок автомобіль вилетів на узбіччя, збив знак та пошкодив зупинку громадського транспорту.Про це повідомили у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» Зазначили, що ДТП сталась 5 травня о 19:48.Легковий автомобіль рухався узбіччям зустрічної для себе смуги. На великій швидкості водій збив знак та протаранив зупинку.

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