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У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО

У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО
У селі Княгининок автомобіль вилетів на узбіччя, збив знак та пошкодив зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили у Facebook-спільноті «Княгининівська громада».

Зазначили, що ДТП сталась 5 травня о 19:48.

Легковий автомобіль рухався узбіччям зустрічної для себе смуги. На великій швидкості водій збив знак та протаранив зупинку.

У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО
У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО



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Теги: ДТП, Княгининок, Волинь, аварія
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