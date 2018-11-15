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Зловили чотирьох волинян, які викрали декілька мішків мідного кабелю

Зловили чотирьох волинян, які викрали декілька мішків мідного кабелю
У Ковелі викрили чотирьох жителів Ківерцівського району, котрі перевозили мішки з викраденим кабелем.

Поліцейські неподалік села Воля Ковельська зупинили автомобіль Opel Corsa під керуванням 33-річного жителя Ківерцівського району, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили три мішки мідного кабелю та чотири лопати. В автомобілі разом із водієм перебували, ще троє чоловіків. Усі вони жителі Ківерцівського району.

Правоохоронці встановили, що кабель зловмисники викрали із товариства з обмеженою відповідальністю на території Ковельського району. Суму збитків встановлюють.

Авто вилучили та помістили на арештмайданчик Ковельського відділ поліції.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 стаття 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.



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Теги: кабель
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