У РЦ «Промінь» завершилась благодійна акція «Серце до серця»*
Сьогодні, 16:35
У розважальному центрі «Промінь» відбувся фінал акції «Серце до серця».
Благодійники підбили підсумки благодійного збору в Луцьку та на Волині, пише Таблоїд Волині.
5 травня в РЦ «Промінь» відбувся концерт, приурочений до завершення цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».
Через погодні умови частину запланованих заходів перенесли в хол розважального центру.
Урочиста програма розпочалася о 13:00 і тривала до самого вечора. Організатори провели виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флеш-моб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.
Всі гості могли зробити мехенді, біо-тату для дітей та прийняти участь в цікавих творчих розвагах.
Поки найменші розважалися із «Смугастим Носорогом», трохи старші діти малювали, чимало з них зобразили серця в знак солідарності з організаторами акції. Також у зоні творчості розмістили фотовиставку новонароджених дітей, аби звернути увагу відвідувачів на те, що дитинство треба берегти і життя дітей – найважливіше.
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Благодійники підбили підсумки благодійного збору в Луцьку та на Волині, пише Таблоїд Волині.
5 травня в РЦ «Промінь» відбувся концерт, приурочений до завершення цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».
Через погодні умови частину запланованих заходів перенесли в хол розважального центру.
Урочиста програма розпочалася о 13:00 і тривала до самого вечора. Організатори провели виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флеш-моб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.
Всі гості могли зробити мехенді, біо-тату для дітей та прийняти участь в цікавих творчих розвагах.
Поки найменші розважалися із «Смугастим Носорогом», трохи старші діти малювали, чимало з них зобразили серця в знак солідарності з організаторами акції. Також у зоні творчості розмістили фотовиставку новонароджених дітей, аби звернути увагу відвідувачів на те, що дитинство треба берегти і життя дітей – найважливіше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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