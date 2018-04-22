У РЦ «Промінь» завершилась благодійна акція «Серце до серця»*





Благодійники підбили підсумки благодійного збору в Луцьку та на Волині, пише



5 травня в РЦ «Промінь» відбувся концерт, приурочений до завершення цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».



Через погодні умови частину запланованих заходів перенесли в хол розважального центру.



Урочиста програма розпочалася о 13:00 і тривала до самого вечора. Організатори провели виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флеш-моб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.



Всі гості могли зробити мехенді, біо-тату для дітей та прийняти участь в цікавих творчих розвагах.



Поки найменші розважалися із «Смугастим Носорогом», трохи старші діти малювали, чимало з них зобразили серця в знак солідарності з організаторами акції. Також у зоні творчості розмістили фотовиставку новонароджених дітей, аби звернути увагу відвідувачів на те, що дитинство треба берегти і життя дітей – найважливіше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» відбувся фінал акції «Серце до серця».Благодійники підбили підсумки благодійного збору в Луцьку та на Волині, пише Таблоїд Волині 5 травня в РЦ «Промінь» відбувся концерт, приурочений до завершення цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».Через погодні умови частину запланованих заходів перенесли в хол розважального центру.Урочиста програма розпочалася о 13:00 і тривала до самого вечора. Організатори провели виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флеш-моб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.Всі гості могли зробити мехенді, біо-тату для дітей та прийняти участь в цікавих творчих розвагах.Поки найменші розважалися із «Смугастим Носорогом», трохи старші діти малювали, чимало з них зобразили серця в знак солідарності з організаторами акції. Також у зоні творчості розмістили фотовиставку новонароджених дітей, аби звернути увагу відвідувачів на те, що дитинство треба берегти і життя дітей – найважливіше.

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