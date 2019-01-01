На волинському пункті пропуску в іноземця вилучили зброю





Про це повідомили у



5 травня на пункті пропуску «Доманове» в автомобілі «Volkswagen Jetta» котрий належить 34-річному іноземцю, прикордонники виявили гумовий та телескопічний кийок, одну пару кайданок та предмет, схожий на ніж, який має ознаки холодної зброї.



На місце події прибули працівники Ратнівського відділу поліції.



Цього ж дня, на міжнародному пункті пропуску «Устилуг» під час проходження митного контролю прикордонники в автомобілі «Opel Astra», який належить 20-річному жителю Дніпропетровської області, виявили ніж з ознаками холодної зброї.



На місце події прибули працівники Володимир-Волинського відділу поліції та вилучили ніж.



Усе вилучене правоохоронці направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.



Наразі вирішується питання щодо внесення за цими фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї.



Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Перевірка триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Доманове» у іноземця вилучили два кийки, кайданки та ніж.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.5 травня на пункті пропуску «Доманове» в автомобілі «Volkswagen Jetta» котрий належить 34-річному іноземцю, прикордонники виявили гумовий та телескопічний кийок, одну пару кайданок та предмет, схожий на ніж, який має ознаки холодної зброї.На місце події прибули працівники Ратнівського відділу поліції.Цього ж дня, на міжнародному пункті пропуску «Устилуг» під час проходження митного контролю прикордонники в автомобілі «Opel Astra», який належить 20-річному жителю Дніпропетровської області, виявили ніж з ознаками холодної зброї.На місце події прибули працівники Володимир-Волинського відділу поліції та вилучили ніж.Усе вилучене правоохоронці направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.Наразі вирішується питання щодо внесення за цими фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Перевірка триває.

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