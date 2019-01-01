У Промені відбудеться безкоштовний майстер-клас з живопису*

10 травня, в художній студії «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», проводитимуть безкоштовний творчий майстер-клас на тему живопису.Взяти участь в творчій події можуть діти віком від 9 років, з різним рівнем підготовки за попереднім записом.Проведе майстер-клас талановитий ілюстратор, викладач, один з кращих художників Луцька Євген Понагайба, роботи якого зберігаються у музеях України та далеко за її межами.В програмі майстер-класу учасники ознайомляться з основами малюнку,живопису та композиції, і спробують самостійно намалювати картину.Додаткова інформація та запис за телефоном: +380 (66) 770 07 50.Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/