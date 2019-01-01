У Промені відбудеться безкоштовний майстер-клас з живопису*
Сьогодні, 20:19
10 травня, в художній студії «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», проводитимуть безкоштовний творчий майстер-клас на тему живопису.
Взяти участь в творчій події можуть діти віком від 9 років, з різним рівнем підготовки за попереднім записом.
Проведе майстер-клас талановитий ілюстратор, викладач, один з кращих художників Луцька Євген Понагайба, роботи якого зберігаються у музеях України та далеко за її межами.
В програмі майстер-класу учасники ознайомляться з основами малюнку,
живопису та композиції, і спробують самостійно намалювати картину.
Додаткова інформація та запис за телефоном: +380 (66) 770 07 50.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/
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Взяти участь в творчій події можуть діти віком від 9 років, з різним рівнем підготовки за попереднім записом.
Проведе майстер-клас талановитий ілюстратор, викладач, один з кращих художників Луцька Євген Понагайба, роботи якого зберігаються у музеях України та далеко за її межами.
В програмі майстер-класу учасники ознайомляться з основами малюнку,
живопису та композиції, і спробують самостійно намалювати картину.
Додаткова інформація та запис за телефоном: +380 (66) 770 07 50.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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