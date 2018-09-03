На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»
Сьогодні, 11:40
У зоні проведення ООС у вівторок, 7 травня, загинув 33-річний боєць батальйону Айдар Сергій Дрогін, позивний Скіф.
Про це повідомила волонтер Юлія Толмачова на своїй сторінці у Facebook - пише Корреспондент.
Загиблий солдат - житель Сєвєродонецька Луганської області, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону Айдар 53-ї окремої механізованої бригади.
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Про це повідомила волонтер Юлія Толмачова на своїй сторінці у Facebook - пише Корреспондент.
Загиблий солдат - житель Сєвєродонецька Луганської області, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону Айдар 53-ї окремої механізованої бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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