На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»

Сергій Дрогін, позивний Скіф.



Про це повідомила волонтер Юлія Толмачова на своїй сторінці у Facebook - пише



Загиблий солдат - житель Сєвєродонецька Луганської області, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону Айдар 53-ї окремої механізованої бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні проведення ООС у вівторок, 7 травня, загинув 33-річний боєць батальйону Айдар, позивний Скіф.Про це повідомила волонтерна своїй сторінці у Facebook - пише Корреспондент Загиблий солдат - житель Сєвєродонецька Луганської області, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону Айдар 53-ї окремої механізованої бригади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію