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На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»

На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»
У зоні проведення ООС у вівторок, 7 травня, загинув 33-річний боєць батальйону Айдар Сергій Дрогін, позивний Скіф.

Про це повідомила волонтер Юлія Толмачова на своїй сторінці у Facebook - пише Корреспондент.

Загиблий солдат - житель Сєвєродонецька Луганської області, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону Айдар 53-ї окремої механізованої бригади.

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Теги: Донбас, військовий, смерть
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